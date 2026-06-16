Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Marcelo Tinelli hizo predicciones en Infobae Mundial y anticipó un triunfo de Francia sobre Senegal

En una edición donde el humor y la pasión futbolera marcaron el ritmo, Marcelo Tinelli se animó a lanzar sus pronósticos para la fecha, acompañado por las ocurrencias de Ozzy, la mascota de Infobae Mundial.

Durante la charla, Tinelli compartió el aire con Santi Grizas y Yiyo Garcilazo, mientras Ozzy se convertía en el centro de las miradas. El conductor propuso: “Señores, viene Ozzy. Lo soltamos a Ozzy. Gana Senegal, Francia o empate”, generando expectativa y risas en el piso con la decisión del can.

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Ozzy, el blooper y la definición del resultado

En medio de la secuencia, Ozzy dudó entre platos y papeles, ante la mirada atenta del equipo. “Ahí va. Sí. Tres, dos, uno, ya.” El veredicto de la mascota no fue inmediato: “Empate, empate. Está claro ahí el empate. Mirá, primer plano de Ozzy. O Francia, o Francia está comiendo. Francia, ganador mañana. Se comió todo el plato”, lanzó Tinelli, provocando carcajadas.

El blooper de Ozzy marcó la edición de Infobae Mundial y desató risas durante la definición entre Francia, Senegal o empate (Infobae en Vivo)

El perro terminó haciendo de las suyas, mientras los presentes bromeaban: “Lo tienen sin morfar hace una semana”, y hasta pidieron llamar a César Millán para controlar a la mascota.

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Tinelli y sus predicciones para la fecha

Cuando llegó el turno de las predicciones, Santi Grizas fue al hueso: “¿Quién va a ganar, Marcelo? ¿Gana Francia o gana Senegal? Podés tirar empate también”. Tinelli dudó y primero se la jugó por el empate, pero enseguida corrigió: “No, no, no, perdón, Francia”. La decisión quedó anotada y las bromas no faltaron: “No se puede cambiar”, retrucó el staff.

Tinelli también arriesgó para el duelo entre Irak y Noruega: “Noruega”, y para el debut de Argentina contra Argelia no dudó: “Argentina”. Así, entre risas, platos y papeles, el conductor dejó en claro su confianza en la Selección.

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Marcelo Tinelli primero eligió el empate en Francia vs Senegal, pero luego corrigió su pronóstico y se inclinó por Francia (Infobae en Vivo)

La transmisión avanzó entre bromas sobre la comida y la geografía: “Hay un solo lugar donde se puede vivir. Es, en Argentina, por supuesto, es el mejor país del mundo”, aseguró Tinelli.

El blooper de Ozzy se transformó así en el disparador de una ronda de apuestas, chicanas y elogios a la argentinidad.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, el Cholo Sotile, Benito SDR y Yiyo Garcilazo.

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