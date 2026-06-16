Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

A menos de 24 horas de la presentación ante Argelia en el Mundial, el técnico de Argentina se sorprendió con la presencia de su ex compañero y recordó una anécdota de sus días en Estudiantes que hizo lagrimear al goleador

Este lunes por la tarde, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la conferencia de prensa previa al debut de la selección argentina ante Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 tomó un giro que nadie en la sala tenía previsto. Martín Palermo, presente en su rol de periodista, aguardó su turno entre la prensa acreditada y, cuando le llegó el micrófono, aclaró desde el inicio que su pregunta no venía del periodismo. “No te hablo como periodista, sino como compañeros que fuimos”, dijo. La respuesta de Scaloni fue espontánea y cargada de emoción.

Horas más tarde, el ex goleador habló sobre lo que vivió sentado en la sala de prensa frente al entrenador de la selección argentina. “La verdad que fue un momento increíble e inolvidable”, dijo en Carnaval Stream, y agregó: “Sé que todavía tenemos muchas cosas más por vivir”.

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Lo que describió fue una experiencia doble. Primero, desde el lugar del ex jugador: cuando Nicolás Otamendi respondía preguntas de la prensa, Palermo dijo sentirse reflejado, recordando sus propias sensaciones en Sudáfrica 2010.

Después, desde el vínculo con el entrenador. “Verlo a Leo me hacía acordar de lo que hacíamos en el country, allá en Estudiantes. Desde la broma, desde el chiste, desde la joda, desde todo lo que éramos compinches", contó.

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Scaloni recordó que Palermo lo acompañó durante los cuatro meses que estuvo sin jugar en Estudiantes, y le agradeció públicamente frente a toda la prensa acreditada (AP Foto/Charlie Riedel)

Cuando le llegó el turno de preguntar, el micrófono en la mano le produjo algo inesperado. Palermo lo describió con precisión: “Cuando me dijeron ‘¿le querés preguntar?’, agarré el micrófono y ya me empezó a agarrar algo en la panza. Se me secaba la boca”. Hizo respiraciones para calmarse, buscó no titubear, y la pregunta salió. Scaloni tardó un segundo en reaccionar, no lo había visto entre los presentes. Lo que siguió lo emocionó a los dos.

“Verlo a él también que lo sensibilizó el momento, el verme desde otro lado, haciéndole una pregunta y que no me haya visto antes cuando entró”, relató Palermo. La emoción, dijo, fue recíproca.

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“Yo soy medio sensible en todas esas situaciones. Pasa el tiempo, uno está más grande, y reencontrarse en un momento tan particular, en una conferencia de prensa previo al partido, con toda la expectativa que hay y que Leo tenga esa diferencia conmigo... fue inolvidable”.

Lo que Palermo no escuchó en ese momento fueron los aplausos. Gastón Recondo, conductor del programa, le reveló que cuando Scaloni advirtió que también él se emocionaba, más de la mitad de los presentes en la sala comenzó a aplaudir. Palermo no lo registró. “Estaba como enfocado a las palabras de Leo, en esa emoción muy de los dos, muy conectados”, explicó. Fue al ver los videos más tarde cuando escuchó por primera vez ese aplauso.

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El director técnico de la Selección Argentina, sorprendido por la presencia de su ex compañero en Estudiantes de la Plata, no pudo contener las lágrimas al recordar los días en que el "Titán" lo ayudó en sus primeros pasos como jugador profesional

El teléfono le explotó de mensajes. El hilo conductor de todos, según contó, fue la emoción del momento y las palabras que Scaloni dedicó a su persona. “Qué lindas las palabras de Scaloni para con vos, qué emocionante fue”, resumió el tenor de los mensajes que recibió.

Palermo señaló que lo que más le generó satisfacción fue ver al DT con la tranquilidad que transmitió durante toda la conferencia. “Si yo soy jugador, mañana salgo a matar, salgo a darlo todo. Es lo que genera Leo y es lo que ha conseguido contagiar y transmitir a los jugadores”, dijo.

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Sobre su paso por la sala de prensa, Palermo también recordó la presencia de Djalminha, el ex mediocampista brasileño con quien Scaloni compartió etapa en el Deportivo La Coruña.

El propio DT le dijo al ex goleador, entre risas: “Martín, este jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... vos sabés que te quiero mucho”. Y luego, dirigiéndose al brasileño: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina”.

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El contexto del debut también estuvo presente en la charla. Palermo recordó lo que fue Qatar 2022, donde Argentina arrancó con una derrota ante Arabia Saudita y terminó campeona del mundo. “¿Podés tener ese traspié? Sí, porque después la selección terminó siendo campeona del mundo. Pero no hay que subestimar, no hay que confiarse, no hay que creerse que por ser los campeones del mundo todo va a ser fácil”, advirtió.

Con el debut ante Argelia programado para este martes, Palermo anticipó lo que le espera en las tribunas: “Mañana cuando toque el himno, por dentro voy a tratar de contenerme, pero algo va a haber que va a correr por mi sangre”.

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Y antes de cerrar la charla, ya pensaba más adelante: “¿Por qué no soñar ahora desde este lugar pensando en el 19 de julio?”.