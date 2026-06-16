La euforia global empuja el riesgo país a la baja pero dos detalles del acuerdo con Irán reavivan la cautela entre inversores

El mercado sigue eufórico por las negociaciones en Medio Oriente pero dos detalles reavivan la cautela. (AP/Richard Drew)

Tras las subas de las bolsas globales y la baja del precio del petróleo en el mundo, los inversores comenzaron a centrarse en los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: tomaron conciencia de que la reapertura del estrecho de Ormuz a pleno no va a ser inmediata y qué esta paz tiene lazos poco firmes por los 60 días que dura el acuerdo.

Creen que Irán reclamará que se incluyan dos cláusulas indelegables: el desbloqueo en bancos extranjeros de fondos por USD 12.000 millones y el cobro de peaje por el uso del estrecho. De hecho, el país negocia con Omán, el otro responsable de Ormuz para cobrar esa tarifa. Estados Unidos se niega a que exista el peaje, pero los iraníes lo reclaman como indemnización por los daños de la guerra.

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Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “los mercados ya venían poniendo en precio un acuerdo desde hace dos semanas, cuando se empezaron a observar algunos tránsitos oscuros de barriles por el lado de Omán. El rumor era que había muchos más barriles disponibles de los que el mercado está contando, sumado a la reticencia de China de volver al mercado, por lo que se cree que en junio y julio se verán volúmenes de importación 40% inferiores al promedio de 2025”.

Togni agregó que “con la firma del acuerdo se espera que el tránsito por el estrecho aumente de forma gradual, aunque nadie considera que volvamos a ver los volúmenes pre conflicto por lo que queda de 2026. Sin embargo, el efecto inmediato de un acuerdo nos deja con más barriles disponibles en el mercado spot para los próximos 20 días. Más allá del precio, lo importante es ver la estructura de la curva de futuros, sobre todo los futuros de Omán y Murban, que son los directamente afectados por el cierre del estrecho. Técnicamente, están en 'contango’, es decir los futuros de agosto son más baratos que los de setiembre, lo que sugiere que, en esa zona en particular, sobran barriles. Todavía queda algo de baja”.

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El impulso optimista de los mercados internacionales superó el efecto del feriado local y motivó compras de bonos argentinos por parte de fondos extranjeros, lo que generó subas cercanas al 1% en los títulos de mayor plazo. Así, el riesgo país retrocedió 12 unidades (-2,7%) y finalizó en 425 puntos básicos.

Por supuesto, este panorama cambia las opciones de inversores. En Adcap Grupo Financiero señalaron que “en este contexto, ganamos mayor confianza en nuestra posición en instrumentos a tasa fija, particularmente a través del BONCAP T30A7. Si la inflación continúa convergiendo hacia la zona del 2% y las autoridades mantienen la estabilidad cambiaria, los activos a tasa fija deberían seguir beneficiándose”.

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La reapertura del estrecho de Ormuz es un factor fundamental para los inversores.

“No obstante, seguimos considerando que el escenario macroeconómico más optimista -necesario para justificar una extensión de duración en tasa fija más allá de 2027- se expresa mejor mediante una combinación de BONCAP de corta duración y acciones bancarias. Esta estrategia permite preservar capital y, al mismo tiempo, mantener una participación significativa en el potencial alcista, mientras que el BONTE 2030 continúa ofreciendo una compensación insuficiente frente al mayor riesgo de duración y al riesgo político posterior a 2027”, sumaron.

En el mercado overnite, se registraron leves tomas de ganancias y un clima de calma, mientras los operadores esperan la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán que se firmará el viernes. Por otra parte, mañana inicia la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que el jueves definirá la tasa de referencia. El mercado prevé que se mantendrá en el rango actual de 3,50% a 3,75% anual.

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Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York experimentaron leves bajas. El oro mostraba tomas de ganancias, mientras que el precio del petróleo subía 0,25%, llevando al Brent a USD 84 por barril. El dólar intentaba avanzar frente a las principales monedas internacionales.

El escenario parece ser el adecuado para que los mercados locales prolonguen hoy su tendencia al alza en bonos y acciones.