Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos del mercado argentino

El auto más barato del país cuesta más de $26 millones en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un leve incremento en la cotización del dólar y ajustes menores en los precios de algunos modelos definen el listado de los diez autos 0 km más baratos del mercado argentino en junio.

En mayo, el ranking respondía a un contexto diferente: el dólar oficial se ubicaba entre $1.280 y $1.400, mientras que el inicio de junio lo encontró en 1.450 pesos. Esta variación, aunque moderada, impactó en el valor en pesos de los vehículos cuyos precios se expresan en dólares, encareciéndolos respecto a los modelos comercializados por las terminales locales en moneda nacional.

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Además, varias marcas implementaron ajustes en sus listas de precios para junio, en la mayoría de los casos por debajo del aumento del dólar. Luego de varios meses sin modificaciones, e incluso en algunos casos con valores congelados desde finales de 2025, este mes se observan incrementos leves en ciertos modelos, mientras otros mantienen sus precios sin cambios.

Los 10 autos 0 km más baratos

El Renault Kwid no aumentó su precio en junio y lleva 18 meses como el auto más barato del mercado

1. Renault Kwid: $26,5 millones

El Renault Kwid continúa como el vehículo más económico de Argentina tras no registrar cambios en su precio en junio, acumulando dieciocho meses en esa posición. Se trata de un hatchback del segmento A, considerado también un citycar, importado desde Brasil. Ofrece dos versiones con el mismo costo, ambas equipadas con motor naftero aspirado y transmisión manual.

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Pese a la suba del dólar, el JMEV Easy 3 se mantiene segundo en el ranking de los autos más baratos en junio

2. Jmev Easy EV: USD 18.900 / $27.310.500

El ajuste del dólar oficial hizo que el Jmev Easy 3 se distanciara levemente del Kwid en el ranking de los autos más accesibles. Aunque mantuvo su valor en dólares, el precio en pesos subió de $26.838.000 a $27.310.500, cifra válida para los primeros días del mes y sujeta a variaciones según la cotización oficial.

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Este modelo, también un citycar, es el eléctrico más económico disponible en el país y llega desde China de la mano del Grupo Antelo.

Desde noviembre con el mismo precio, el Hyundai HB20 sigue entre los 3 modelos más accesibles del mercado argentino y el primero del segmento B

3. Hyundai HB20: $27,6 millones

Con un precio inalterado desde noviembre de 2025, el Hyundai HB20 se mantiene como la opción más asequible del segmento B, tanto en variantes hatchback como sedán. Se comercializa en versiones de dos y tres volúmenes, todas con motor atmosférico de 1.6 litros. El sedán es el tres volúmenes de menor valor del mercado, con un precio de 28 millones de pesos. En mayo, desplazó al Fiat Mobi en el listado de los vehículos más baratos.

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El Fiat Mobi aumentó nuevamente un 1,5%, pero caer del podio de los 3 modelos más baratos del mercado fue por la llegada del Jmev y el avance del Hyundai HB20 ya en mayo

4. Fiat Mobi: $28 millones

El Fiat Mobi ajustó su valor con un aumento del 1,5% en junio, aunque sigue como el modelo más económico de Stellantis en Argentina. Disponible en una única versión con motor atmosférico 1.3 litros y caja manual, el Mobi Trekking es importado desde Brasil y se vende principalmente a través de planes de ahorro.

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El Suzuki Swift Híbrido subió USD 1.000 respecto a su precio de lanzamiento, pero mantiene un precio en pesos con el dólar a $1.390 para compensar (Suzuki Argentina)

5. Suzuki Swift Hybrid: USD 21.900 / $30.462.900

El Suzuki Swift Hybrid, un modelo emblemático de los años 90, regresó al país en mayo con un precio de lanzamiento que luego se incrementó en 1.000 dólares. El valor en junio es 2,6% superior al de mayo, y el importador publica su precio tanto en dólares como en pesos, tomando una cotización inferior a la oficial. Este híbrido ingresa a Argentina sin arancel extrazona y se ofrece con caja manual o automática CVT.

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El Fiat Argo también aumentó un 1,5% para este mes. Es el segundo Fiat del ranking, donde hay tres vehículos sobre 10

6. Fiat Argo: $30,7 millones

El Fiat Argo, fabricado en Brasil, subió su precio oficial un 1,5% para junio. Es la versión hatchback del Cronos y comparte su mecánica. Desde este año, suma una opción con transmisión automática CVT. La alternativa con caja manual es la más accesible, aunque cayó del top 5 por la entrada de modelos electrificados.

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7. Peugeot 208 Active: $31.460.000

El Peugeot 208 mantuvo su precio en junio tras una baja en ventas el mes anterior, situándose como el vehículo nacional más barato en la lista. Su versión de entrada equipa motor atmosférico 1.6 litros y caja manual. Se produce en la planta de Palomar, Buenos Aires, y está disponible en cinco versiones: tres con motor convencional, una automática y dos con motor turbo T200.

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Los Chevrolet Onix y Onix Plus mantuvieron su precio por quinto mes consecutivo y eso les permitió subir dos lugares en el ranking

8. Chevrolet Onix LT 1.0: $31,5 millones

General Motors no modificó el precio de sus modelos de entrada por quinto mes seguido. El Chevrolet Onix y su versión sedán Onix Plus escalaron un puesto en el ranking de los autos más accesibles. Importado desde Brasil, el Onix se ofrece en versiones de dos y tres volúmenes, con siete opciones de equipamiento y motor turbo 1.0 litros como estándar, disponible con caja manual o automática.

En pocos meses, el Fiat Cronos bajó del Top5 al puesto 9. Es por la llegada de nuevos autos económicos y un aumento del 1,5% en junio

9. Fiat Cronos Live: $31,6 millones

El Fiat Cronos, fabricado por Stellantis en Córdoba, aumentó su precio un 1,5% este mes, lo que le hizo perder posiciones frente al Peugeot 208 y el Chevrolet Onix. Deja de ser el auto nacional mejor posicionado y cae al tercer lugar entre los sedanes más accesibles. Se ofrece en cuatro versiones, dos con caja manual y dos con transmisión automática CVT.

El Citroën C3 quedó en el último lugar del Top 10 por su aumento del 1,5% para junio

10. Citroën C3 VTi Feel: $32.170.000

El Citroën C3 es el único modelo de la marca que permanece en el ranking de los más económicos tras la llegada de nuevos importados. Al igual que los modelos Basalt y Aircross, se produce en Brasil. Stellantis aplicó un aumento del 1,5% en junio, lo que hizo que el C3 bajara al décimo puesto. Se vende en cuatro versiones: las tres primeras con motor naftero VTi y caja manual de 5 velocidades, y la última con caja automática y motor turbo T200.