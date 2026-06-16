Crimen y Justicia

Interaron a un bebé de tres meses en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína

El lactante ingresó al Hospital Municipal de Bahía Blanca con fiebre y un análisis detectó restos de droga. El niño permanece estable

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hospital municipal de bahia blanca
Un bebé de tres meses fue internado este domingo en el Hospital Municipal de la ciudad de Bahía Blanca y un análisis de orina le dio positivo de cocaína

Un bebé de tres meses fue internado este domingo en el Hospital Municipal de la ciudad de Bahía Blanca tras presentar fiebre y dificultades respiratorias. Durante la atención médica, un análisis de orina reveló la presencia de cocaína en el organismo del lactante, hecho que activó inmediatamente los protocolos judiciales y sanitarios para determinar el origen de la exposición.

El hallazgo llevó a que la Justicia iniciara una investigación bajo la carátula de “Averiguación de ilícito”. El objetivo es esclarecer cómo y en qué contexto el niño fue expuesto a la sustancia prohibida, y si existió negligencia o intencionalidad por parte de los adultos responsables.

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La pesquisa involucra tanto a la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.º 1 (UFIJ N.º 1) como a los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente y de acuerdo con lo informado por el portal del diario La Nueva, el bebé se encuentra estable y permanece bajo observación en el área de pediatría del hospital, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias.

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La situación se conoció a partir de la denuncia presentada por una médica pediatra del centro asistencial, quien detectó síntomas inusuales durante la evaluación clínica del niño. Como parte de los estudios de rutina, se realizó un análisis de orina que arrojó resultado positivo para cocaína, un hallazgo considerado de extrema gravedad por el equipo médico.

La UFIJ N.º 1 ordenó la intervención del Juzgado de Familia y de los organismos especializados en la protección de la infancia, siguiendo los protocolos previstos para casos de posible exposición a estupefacientes en menores.

La persona responsable del lactante, una mujer de 31 años, fue interrogada por los profesionales de la salud y negó haber consumido estupefacientes. A pesar de esta declaración, las autoridades continúan profundizando en la investigación, recabando testimonios y realizando peritajes para reconstruir los hechos.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La persona responsable del lactante, una mujer de 31 años, fue interrogada por los profesionales de la salud y negó haber consumido estupefacientes

Además, la Justicia instruyó la realización de diligencias para determinar el entorno en el que vive el menor y establecer si existen riesgos adicionales para su salud o seguridad. Estas actuaciones incluyen entrevistas con familiares y allegados, así como la revisión de antecedentes en los organismos de niñez y adolescencia.

A partir de ahora, las fuentes oficiales indicaron que la causa continuará bajo la órbita de la UFIJ N.º 1, que coordina las tareas periciales y la recolección de pruebas. Entre las diligencias ordenadas se encuentran la ampliación de los análisis toxicológicos, la evaluación del entorno familiar y la participación del Juzgado de Familia.

El avance de la causa dependerá de los resultados obtenidos en estas instancias, así como de la colaboración de los distintos organismos involucrados. La prioridad declarada por las autoridades es garantizar la protección integral del menor y determinar si existió responsabilidad penal por parte de los adultos a cargo.

A principios de mayo, un caso similar se registró en San Juan, cuando un niño de 4 años fue internado con síntomas de intoxicación por estupefacientes. Los resultados dieron positivo para cocaína, por lo que las autoridades detuvieron a su padre.

El hombre, identificado como R.M. —su identidad completa no se difunde para proteger al menor—, fue aprehendido este lunes por la mañana en su domicilio durante un allanamiento. Quedará bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para el miércoles.

Según informó el medio local El Tiempo de San Juan, el episodio se desencadenó cerca de las 18:30, cuando el menor jugaba a la pelota en el barrio Licciardi, en Rawson. De manera repentina, perdió el conocimiento y su padre lo trasladó a un centro de salud, desde donde fue derivado al hospital departamental de Pocito. El menor fue atendido de inmediato y se activaron los protocolos correspondientes.

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