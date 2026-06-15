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Los videos del choque de helicópteros en Río de Janeiro donde murió el youtuber argentino Gaspi

Entre las víctimas fatales también se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y los productores Lucas Vignale y Lucas Brito. En total, hubo seis fallecidos

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Así fue el momento exacto del choque de helicopteros en Río de Janiero

Luego de que se publicaran en redes sociales presuntos videos del trágico accidente de helicópteros en Río de Janeiro donde murió el youtuber argentino Gaspi, el medio local g1, perteneciente al grupo de medios Globo, realizó un informe con todas las imágenes reales captadas hata el momento del choque.

Las filmaciones, registradas por aficionados, muestran distintos momentos del impacto. En una de ellas se ve cómo las dos máquinas impactan en el aire y caen para finalmente precipitarse en un estacionamiento de automóviles. Tras el impacto, se prendieron fuego.

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Otra imagen muestra la caída de uno de los helicópteros (en el inicio del informe que acompaña esta nota).

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. Uno de los helicópteros cayó en el patio de un concesionario de vehículos eléctricos, y restos de las aeronaves también quedaron esparcidos por las calles de la zona, cercana a la Avenida de las Américas.

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Entre las víctimas se encuentran los pilotos Charles Marsillac, que viajaba solo en una de las aeronaves, y Alexandre Souza, que pilotaba el otro helicóptero. También fallecieron el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, y los argentinos Lucas Gignale, director de videoclips, y Gaspar Prim Díaz, el youtuber Gaspi, que acumulaba más de 3 millones de seguidores en las redes sociales. La sexta víctima es el cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba de viaje en Brasil.

Si bien la Policía Civil confirmó los nombres de las seis personas que estaban a bordo de los helicópteros involucrados en la colisión, la identificación oficial aún depende de exámenes periciales, ya que la mayoría de los cuerpos quedó carbonizada.

La investigación estará a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) analiza la situación de las aeronaves y de los pilotos.

Una veintena de autos eléctricos se prendieron fuego tras la caída de los helicópteros
Una veintena de autos eléctricos se prendieron fuego tras la caída de los helicópteros

Según trascendió, ambos pilotos contaban con “mucha experiencia” y se desempeñaban como instructores de aviación, según declaraciones a medios brindadas por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” había dado un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Qué hacía Gaspi, el youtuber argentino, en Río

Días antes de la tragedia, Gaspi había sido visto recorriendo las calles de la ciudad brasileña. Un encuentro casual con otros streamers quedó registrado en redes sociales y hoy se convirtió en uno de los últimos testimonios públicos del influencer argentino.

Gaspi se encontró con Antonicra y las streamers colombianas en Río de Janeiro, donde estaba de escala junto a Lucas Vignale, según el relato difundido en redes. YouTube
Gaspi se encontró con Antonicra y las streamers colombianas en Río de Janeiro, donde estaba de escala junto a Lucas Vignale, según el relato difundido en redes. YouTube

Según publicaciones compartidas por el streamer peruano Antonicra y las creadoras de contenido colombianas Jessy Baby y Emetsukii, el grupo se encontró con Gaspi el 12 de junio mientras realizaban transmisiones y grabaciones en exteriores por distintos puntos turísticos de Río de Janeiro.

Las imágenes muestran un breve intercambio, fotografías y conversaciones espontáneas entre los creadores digitales. En una publicación realizada en la red social X, Emetsukii escribió: “Vine a Brasil y me encontré con Gaspi :)”, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes, Gaspi se encontraba acompañado por Lucas Vignale, integrante de su equipo de producción y colaborador habitual de sus proyectos audiovisuales. Ambos estaban realizando una escala en Río de Janeiro antes de continuar viaje hacia Estados Unidos.

La última foto de Gaspi en Río de Janeiro
La última foto de Gaspi en Río de Janeiro

Durante el encuentro con los streamers, Gaspi explicó que su destino final era Estados Unidos, donde planeaba seguir la participación de la selección argentina en el Mundial 2026. “Estamos rumbo al Mundial en Estados Unidos y estamos haciendo una escala en Río”, comentó en uno de los videos compartidos posteriormente en redes sociales.

Lo que en ese momento fue una coincidencia más entre creadores de contenido, hoy adquiere un significado especial para sus seguidores, quienes consideran aquellas imágenes como uno de los últimos registros públicos del popular youtuber argentino antes de su fallecimiento.

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