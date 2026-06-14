Hay dos argentinos entre los seis muertos en el choque de helicópteros en Río de Janeiro: uno es el youtuber Gaspi

La otra víctima es un productor de videoclips. También aparece el cantante estadounidense Oliver Tree entre los fallecidos

Un brutal choque entre dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro ocurrido en la mañana de este domingo dejó como saldo seis muertos: entre las víctimas fatales se encontraba el youtuber argentino Gaspi.

Según pudo confirmar Infobae con autoridades brasileñas, entre las identidades de los fallecidos estaba el influencer argentino Gaspar Prim Díaz y también un productor de videoclips identificado como Lucas Vignale. Además, aparece en la lista de las víctimas al cantante norteamericano llamado Oliver Tree.

PUBLICIDAD

El youtuber, oriundo de Buenos Aires, contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos. Desde los 17 años tuvo éxito en la plataforma y sus publicaciones alcanzaban miles de reproducciones en YouTube, con su característico saludo: “Buenas”.

En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, la ceremonia de premios que fue creada por el streamer Martín Pérez Disalvo para reconocer a los creadores de contenido jóvenes.

PUBLICIDAD

En ese marco, el último año decidió cambiar el rumbo de su carrera y participó de la “Velada del Año V”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y que es visto por cientos de personas en diferentes plataformas de streaming.

Gaspi y Lucas Vigniale

En tanto, Vigniale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.

PUBLICIDAD

Además, participó junto a Lorenzo Ferro, quien protagonizó la película “El Ángel de la Muerte” (el filme que retrata la vida del asesino Carlos Robledo Puch), en la dirección y creación del cortometraje La Pasión, que se publicó en 2024. Este año estrenaron su primer largometraje titulado El Tren Fluvial que fue aclamado en la sección Perspectives del Festival de Berlín 2026.

Los dos argentinos habían viajado juntos a la ciudad brasileña durante los últimos días y compartieron contenido en sus redes sociales.

Gaspi junto al streamer Ibai Llanos (YouTube)

El incidente se registró a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. Según los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

PUBLICIDAD

En tanto, tras el impacto, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló a la prensa brasileña que la violencia de la colisión desintegró parcialmente las estructuras de ambos helicópteros. Como consecuencia, una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje salió proyectada a gran velocidad hacia las calles y las fachadas de los edificios residenciales y comerciales aledaños. A pesar de los daños materiales en balcones y ventanas de la zona, los servicios sanitarios no han reportado hasta el momento víctimas civiles o heridos en tierra.

PUBLICIDAD

Oliver Tree

Por su parte, el cantante Oliver Tree tenía 32 años y era oriundo de California. Tenía casi siete millones de suscriptores en YouTube y fue el que lanzó "Life Goes On" que superó los 400 millones de visualizaciones en la misma plataforma.

El cantante se encontraba en la previa de una gira que lo iba a llevar por varias ciudades importantes de Europa durante el mes de julio.

PUBLICIDAD

Además, en un helicóptero iban Alexandre Souza, el piloto de la aeronave, Lucas Brito Chaves , también conocido como Lucas Frota, un productor musical brasileño. Mientras que en el otro iba solo un piloto identificado como Charles Marsillac.

Noticia en desarrollo.