Sociedad

Quiénes eran Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos que murieron en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspar Prim Díaz y Lucas Vignale perdieron la vida en el sinisestro aéreo ocurrido este domingo en Río de Janeiro. Mantenían una estrecha amistad y se habían acompañado en distintos proyectos y viajes. El posteo en redes horas antes de la tragedia

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Lucas Vignale y Gaspi
Lucas Vignale y Gaspi

Este domingo, un choque entre dos helicópteros ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis muertos. Las autoridades locales confirmaron a Infobae que entre las víctimas fatales hay dos argentinos: el reconocido youtuber Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale.

Gaspar Prim Díaz (23), conocido popularmente como Gaspi, era un creador de contenido que ganó popularidad con videos de acercamientos espontáneos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo “buenass” y su voz grave.

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En su cuenta de Instagram acumulaba casi tres millones de seguidores. En 2025 alcanzó notoriedad internacional tras participar en la “Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En 2025 Gaspi alcanzó notoriedad internacional tras participar en la “Velada del Año”, el evento de boxeo para creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos

Su combate frente al español Perxitaa terminó con una derrota por nocaut técnico en el primer asalto. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, su participación le permitió ampliar su alcance y consolidar una audiencia internacional.

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En sus redes sociales, el propio Gaspar describía a Gaspi como un “personaje” que era “diferente, llamativo, con su impronta y, por sobre todo, personalidad”. También reconocía que, pese a que el personaje le había permitido llegar a mucha gente, a veces le resultaba difícil sostenerlo. Según contaba, a través de él podía transmitir aspectos de su historia personal de una manera “divertida”, pero también “sincera”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, cientos de seguidores lo despidieron en las redes sociales. “Adiós Gaspi. Dios quiera que donde te encuentres estés descansando en paz. Gracias por todas las risas durante todos estos años, gracias por ser el apoyo que a veces necesitaba para distraerme de la realidad y olvidar mis problemas. Descansá en paz, Gaspar”, escribió uno de sus fanáticos.

Gaspi ganó popularidad con videos de acercamientos espontáneos a desconocidos en las calles de Buenos Aires, caracterizados por el saludo “buenass”

Por su parte, Lucas Vignale (28) nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1997 y era un cineasta argentino con amplio recorrido en la industria audiovisual. Su carrera se desarrolló entre el cine independiente y la realización de videoclips, con producciones vinculadas a figuras de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Junto a Lorenzo Ferro coescribió y codirigió La Pasión (2024), su primer cortometraje. Su obra más reciente y reconocida fue El tren fluvial (2026), su debut en el largometraje, también realizado junto al actor y director argentino. La película, que narra las ambiciones frustradas de un niño argentino, fue destacada en la sección Perspectives del Festival de Berlín de 2026.

Antes de dedicarse de lleno al audiovisual, Vignale también tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En su cuenta de Instagram contaba con cerca de 18 mil seguidores, donde compartía parte de sus proyectos profesionales y personales.

"Estrenamos nuestra película en Berlín. Todavía nos cuesta ponerlo en palabras", contó Vignale en sus redes el 20 de febrero pasado
"Estrenamos nuestra película en Berlín. Todavía nos cuesta ponerlo en palabras", contó Vignale en sus redes el 20 de febrero pasado

El vínculo entre Gaspi y Lucas quedó reflejado en las redes sociales. Tras la participación del youtuber en la Velada del Año de 2025, Vignale compartió un mensaje de apoyo para el creador de contenido: “Una aventura sin igual, aprendiendo y acompañando a estas bestias. Las derrotas son para aprender y eficaces para avanzar en la búsqueda. Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia”.

Horas antes del accidente, Vignale había compartido en sus redes sociales imágenes de su estadía en Río de Janeiro. Entre ellas publicó una fotografía del Cristo Redentor envuelto en niebla acompañada únicamente por la palabra “#Dios”. También difundió una imagen de Gaspi recostado frente al mar en una terraza con vista a la costa carioca.

Las últimas publicaciones de Lucas en Instagram
Las últimas publicaciones de Lucas en Instagram

Según pudo saber Infobae, el siniestro se produjo a las 8:59, hora local, en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro. Los reportes del Cuerpo de Bomberos señalaron que los equipos de emergencia localizaron cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves. Minutos después, los rescatistas hallaron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del punto inicial del impacto.

De acuerdo con las primeras informaciones, una de las aeronaves cayó dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial, lo que provocó un incendio de gran magnitud. El fuego alcanzó una estación de carga y destruyó por completo cerca de veinte automóviles eléctricos que se encontraban en el lugar.

Además de los dos argentinos, entre los fallecidos se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree, de 32 años y oriundo de California. El artista era conocido por temas como “Life Goes On”, que superó las 400 millones de reproducciones en YouTube, y contaba con casi siete millones de suscriptores en esa plataforma. Según las primeras informaciones, se encontraba en Latinoamérica para una serie de presentaciones.

Uno de los posteos de Lucas Vignale: "Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia"
Uno de los posteos de Lucas Vignale: "Aunque ya ganamos con estar acá, juntos y compartiendo en familia"

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