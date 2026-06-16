El fin de la guerra en Medio Oriente trae más noticias positivas que negativas para la economía argentina

El fin de la guerra en Medio Oriente tendría un doble impacto sobre la economía argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mercados festejaron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Hubo subas muy fuertes en Wall Street, pero también mantuvieron la tendencia alcista las acciones argentinas que cotizan en Nueva York y los bonos en dólares. Si bien hubo feriado local, los precios deberían mañana reflejar esta mejora, que se reflejó en una nueva caída del riesgo país hasta los 425 puntos básicos.

La normalización de los mercados obliga a volver a calcular algunas situaciones. Por ejemplo, un barril de petróleo a 100 dólares implicaba un ingreso adicional por exportaciones del orden de los 5.000 millones de dólares. La balanza energética apuntaba a un superávit inédito de 12.000 millones de dólares.

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Pero ahora la situación cambia, porque el barril Brent cayó a USD 83, o sea un 17% menos que aquel valor. Esto significa que el ingreso por exportaciones será menor al que se había estimado y lo mismo ocurriría con el saldo de la balanza comercial.

¿Se mantiene la proyección de exportaciones a un récord de USD 100.000 millones para el 2026? Es muy probable que el volumen quede muy cerca aunque habrá que seguir mes a mes qué pasa con los precios del barril a nivel internacional.

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Por otro lado, un precio demasiado alto del petróleo hubiera generado el peligro de una recesión global. En ese escenario, hubiera pesado más un impacto negativo en las ventas más que la suba de los precios. Por otra parte, la producción de Vaca Muerta aún con un precio del barril de entre USD 70 y USD 80 se mantiene muy rentable.

El acuerdo alcanzado el fin de semana incluye la apertura del estrecho de Ormuz para la navegación de barcos petroleros. Al mismo tiempo, Estados Unidos levantará el bloqueo sobre los puertos de Irán, lo que también agrega oferta petrolera especialmente para China.

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La caída del barril no se traducirá automáticamente en una baja del combustible en el mercado local, pero al menos no agregará presión al índice en los próximos dos a tres meses. Esto ayudaría a prolongar el proceso de desinflación que ya lleva dos meses. La posibilidad de perforar el 2% en junio se mantiene, aunque el promedio de economistas que participa del Relevamiento de Expectativas de Mercado espera que ocurra recién en agosto.

Pero lo más relevante del proceso de paz en Medio Oriente está relacionado con un mejor clima para los mercados financieros, que impacta positivamente en los activos argentinos. Ahora la expectativa es ver una reducción adicional del riesgo país, que ya quedó cerca de perforar los 400 puntos básicos.

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A medida que se acerca a estos niveles, crecen las chances de un regreso de Argentina a los mercados internacionales para emitir deuda. Esto no sucede desde el 2018, antes de que estallara la crisis cambiaria en el tercer año del gobierno de Mauricio Macri.

La tasa de interés a diez años en Estados Unidos cayó además por debajo del nivel de 4,50% anual, lo que le da más incentivo a los inversores a buscar opciones de riesgo.

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A los niveles actuales de riesgo país, el Gobierno podría colocar deuda entre 8% y 9% anual en dólares, dependiendo de los plazos y los montos.

La acumulación de reservas, junto a la mejora de la calificación de deuda le dieron un fuerte envión a los bonos en dólares, que acumulan subas promedio de 10% en lo que va de 2026. Este riesgo país ya es el menor de la “era Milei” y se acerca a los niveles más bajos que tuvo la gestión de Macri.

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Ahora se suma una mejora del ánimo de los inversores que sería el empujón que faltaba para que el país regrese a los mercados. La colocación de deuda internacional es un paso fundamental para conservar los dólares de las reservas que se fueron acumulando y poder refinanciar los vencimientos de deuda del 2027.