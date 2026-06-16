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El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: la frase especial que eligió

El capitán argentino palpitó en sus redes sociales el arranque de la Selección en el certamen ecuménico

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Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (Reuters/Denny Medley)
Lionel Messi junto a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes (Reuters/Denny Medley)

A horas del debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, el capitán Lionel Messi efectuó dos posteos en los que palpitó su sexta Copa del Mundo. El crack rosarino buscará revalidar los laureles conseguidos hace tres años y medio en Qatar, donde finalmente pudo levantar el ansiado trofeo ecuménico.

Luego de la última práctica de la selección argentina de cara al estreno ante el elenco africano, Leo se expresó en sus redes sociales con dos imágenes. En una se ven a todos los jugadores reunidos en el campo de juego y escribió “Juntos” con una bandera argentina.

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Luego agregó una segunda publicación en la que se lo ve con el mate y un termo, una imagen habitual en Messi, que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio. Como suele ocurrir en las Copas del Mundo, sus celebraciones son en medio de la concentración. Por sexta ocasión desde 2006 festejará con sus compañeros.

Mucho se habló si Messi iba a llegar al certamen ecuménico en Norteamérica y finalmente logró estar presente pese a la molestia muscular que lo afectó en uno de sus últimos partidos con el Inter Miami. Leo está recuperado y con todas las ganas de volver a salir a cancha con la Albiceleste.

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Posteos de Lionel Messi
El mensaje de unidad del capitán de la selección argentina (@leomessi)

La selección argentina se entrenó este lunes en el Centro Nacional de Rendimiento Compass Minerals, en Kansas, base elegida por el equipo para esta 23° edición de la Copa del Mundo, que por primera vez tiene tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México.

Un rato antes de la última práctica, el técnico Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y se refirió a Messi: “Todo el mundo quiere verlo jugar. No veo nada negativo que él esté adentro de la cancha. Ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental”.

Además, el entrenador confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez estará disponible para el debut de este martes ante Argelia, desde las 22:00 de Argentina.

El estratega de Pujato también dio detalles sobre Julián Álvarez, que arrastraba una molestia en el tobillo: “Lo hemos estado cuidando y está bien. Ha dado su fruto la recuperación y para mañana está disponible”.

Posteos de Lionel Messi
Lionel Messi con el mate y el termo (@leomessi)

El entrenador evitó confirmar la alineación y señaló que recién la comunicará a los futbolistas en el entrenamiento de la tarde. De todos modos, como adelantó, la probable formación incluye a Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Messi y Lautaro Martínez.

Sobre el Argelia, Scaloni lo describió como “un rival similar a Marruecos”, con jugadores rápidos en ataque y variantes tácticas para jugar con línea de tres o de cuatro defensores. “Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, dijo. Y remarcó: “Ya hemos visto con España que no hay rival fácil”.

De momento, se ve una Copa del Mundo pareja con rivales que le juegan de igual a igual a los campeones mundiales. El mencionado caso de Marruecos que igualó 1-1 con Brasil, mismo resultado para Uruguay frente a Arabia Saudita o el empate sin goles entre España y el debutante Cabo Verde.

El encuentro entre Argentina y Argelia se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas con capacidad para 69.000 espectadores. El Grupo J también lo integran Austria y Jordania, que abrirán su participación el miércoles a la 01:00 de la madrugada argentina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con aforo de 68.827 personas.

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