Hay alerta amarilla por frío extremo en el AMBA: las recomendaciones

El SMN indicó que los próximos días serán fríos (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este domingo que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana marcada por el descenso de temperaturas y la posible llegada de lluvias aisladas hacia el jueves.

Para este domingo, el organismo estatal pronosticó temperaturas mínimas de 3 °C y máximas de 10 °C, con un cielo mayormente despejado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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Además, el informe del SMN indica que el frío se mantendrá durante los próximos días. El lunes, las temperaturas oscilarán entre 3 °C y 14 °C, con nubosidad variable y sin probabilidad de precipitaciones. El martes, en tanto, el termómetro subirá levemente, con una máxima prevista de 17 °C y una mínima de 7 °C, mientras el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Un pronóstico extendido muestra las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 14 al 20, incluyendo días soleados, parcialmente nublados y precipitaciones hacia el final de la semana.

Durante el miércoles y el jueves, el SMN prevé condiciones similares: temperaturas mínimas de 8 °C y máximas de 14 °C. No se esperan lluvias hasta el jueves, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanzará entre 10 % y 40 % en algunos sectores del área metropolitana. El viento soplará desde el sur y el este a velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas durante la mayor parte del período.

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Para el viernes, el parte detalla que las temperaturas se mantendrán bajas, con valores entre 10 °C y 15 °C, predominando la nubosidad y una baja posibilidad de precipitaciones, que no superará el 10 %. El sábado 20, el pronóstico muestra condiciones similares, con una mínima de 9 °C y una máxima de 15 °C.

El SMN recomienda prestar atención a posibles cambios en el pronóstico, especialmente ante el aumento de la probabilidad de lluvias hacia el fin de la semana. Hasta el miércoles, las condiciones serán estables, con temperaturas por debajo de los promedios estacionales y cielos parcialmente cubiertos.

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En la provincia de Buenos Aires se registran chaparrones en Miramar y Mar del Plata, mientras la mañana en el resto de la provincia tiene cielo despejado. Luego, la nubosidad apenas aumentará hacia la tarde.

Las condiciones serán similares hasta el jueves a la mañana, cuando el cielo esté entre mayormente nublado en todo el territorio bonaerense, con algunas pocas lluvias en la Costa Atlántica. El denso caudal de nubes se mantendrá durante todo el fin de semana, pero sin riesgos de tormentas.

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Las alertas en el resto del país

Las alertas amarillas por temperatuas extremas frías en el resto del país

El SMN advirtió que la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Estas se refieren a “un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas". En algunas localidades, la temperatura desciende por debajo de los 0°C, como en Coronel Suárez, Bolívar y Pergamino.

La misma también abarca al oeste de Chubut, casi todo el territorio de La Pampa y San Luis, sur y oeste de Córdoba y sur y parte del centro de San Juan. En estos casos, las recomendaciones son las siguientes:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

Las alertas por fuertes vientos al sur.

Por otro lado, el sur de Santa Cruz y toda la extensión de Tierra del Fuego e Islas Malvinas están bajo alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo que se solicita mantenerse a resguardo, retirar o asegurar cualquier tipo de objeto que pueda ser arrastrado por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

Advertencias por crecidas en el Río de la Plata

La crecida en el Río de la Plata se dará durante esta madrugada (Aglaplata)

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta por una crecida extraordinaria en el Río de la Plata para este domingo. Según las estimaciones oficiales, el nivel del agua podría alcanzar hasta tres metros, superando los valores habituales de las tablas de mareas. Se prevén alturas de 2,85 metros en el Puerto La Plata a las 2:30, 2,75 metros en el Puerto de Buenos Aires a las 4:30 y 2,85 metros en San Fernando cerca de las 5:30. Ante este escenario, las autoridades recordaron los números de emergencia disponibles para la población.

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Simultáneamente, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lloviznas leves para la madrugada y temperaturas inusualmente bajas, con una mínima de 0 grados y una máxima de 10. Estas condiciones responden al ingreso de un frente frío que provocó la primera ola polar del año, motivo por el cual rige una alerta amarilla por frío extremo en la provincia de Buenos Aires. Esta advertencia busca proteger especialmente a los grupos más vulnerables, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar la exposición prolongada al frío, abrigarse en capas, mantener la vivienda calefaccionada de forma segura y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. También se sugiere mantener un plan médico actualizado y consultar ante cualquier síntoma. El pronóstico prevé una leve mejoría a partir del lunes, con temperaturas mínimas y máximas en ascenso y mejores condiciones climáticas para la zona metropolitana.

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