Femicidio de Agostina Vega: citan a indagatoria a los tres acusados en una semana clave para la investigación

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani fueron citados a indagatoria

A poco más de dos semanas de que encontraran los restos de Agostina Vega en un descampado de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón citó a declarar a los tres detenidos por el femicidio. Según confiaron fuentes de la investigación a Infobae, las indagatorias se realizarán entre este martes y miércoles. En ese contexto, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani deberán concurrir en los Tribunales provinciales junto a sus respectivos defensores para responder por las imputaciones que pesan en su contra.

Barrelier se encuentra imputado como presunto autor de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), mientras que Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento agravado. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que no se descarta una reformulación o agravamiento de las acusaciones. En ese marco, se analiza el eventual agravante de homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que se mata para ocultar otro delito. La posibilidad de que el crimen haya sido premeditado también forma parte de las hipótesis bajo análisis.

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El principal acusado será el primero en declarar, según informó La Voz. Actualmente permanece alojado en el penal de Bouwer, luego de haber estado internado en el Hospital Modular que funciona dentro del complejo penitenciario tras manifestar conductas compatibles con riesgo suicida. Será la tercera vez que Barrelier se siente frente al fiscal Garzón.

La casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico, donde la Justicia ubica el femicidio de Agostina Vega

La primera fue cuando estaba acusado únicamente por privación ilegítima de la libertad: negó los hechos y ensayó la versión del auto rojo, que luego fue descartada. La segunda ocurrió cuando el fiscal lo convocó de urgencia para intentar establecer dónde había descartado los restos de Agostina. No aportó información.

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Fassetta, en tanto, será indagado el miércoles. Amigo de Barrelier y residente de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen, para la fiscalía resulta poco probable que no haya advertido ni escuchado nada relevante. También se investiga si fue él quien realizó llamados y envió mensajes a la madre de Agostina durante los primeros días de búsqueda. En uno de esos contactos, una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”. Su defensa, a cargo de Eduardo Medina Allende, anticipó que rechazará las acusaciones y lo definió como un “perejil” dentro de la causa.

El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka negro luego del femicidio (Video/Gentileza de ElDoce.tv)

Ese mismo día también fue convocada Andreani, ex pareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de los investigadores, fue utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue hallado. La mujer estuvo internada bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental, según informó su defensora, Marina Romano. En los últimos días, además, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se la observa junto a Barrelier y a bordo del vehículo negro horas después del crimen.

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Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier. A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas una de las pruebas más importantes para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del femicidio.

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