Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: citan a indagatoria a los tres acusados en una semana clave para la investigación

Claudio Barrelier, señalado como el presunto autor del crimen, y los acusados por encubrimiento Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani fueron convocados por el fiscal Raúl Garzón. La Justicia analiza posibles agravantes y espera el resultado de pericias que podrían ser determinantes para la causa

Guardar
Google icon
Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega portada
Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani fueron citados a indagatoria

A poco más de dos semanas de que encontraran los restos de Agostina Vega en un descampado de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón citó a declarar a los tres detenidos por el femicidio. Según confiaron fuentes de la investigación a Infobae, las indagatorias se realizarán entre este martes y miércoles. En ese contexto, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani deberán concurrir en los Tribunales provinciales junto a sus respectivos defensores para responder por las imputaciones que pesan en su contra.

Barrelier se encuentra imputado como presunto autor de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), mientras que Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento agravado. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que no se descarta una reformulación o agravamiento de las acusaciones. En ese marco, se analiza el eventual agravante de homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que se mata para ocultar otro delito. La posibilidad de que el crimen haya sido premeditado también forma parte de las hipótesis bajo análisis.

PUBLICIDAD

El principal acusado será el primero en declarar, según informó La Voz. Actualmente permanece alojado en el penal de Bouwer, luego de haber estado internado en el Hospital Modular que funciona dentro del complejo penitenciario tras manifestar conductas compatibles con riesgo suicida. Será la tercera vez que Barrelier se siente frente al fiscal Garzón.

Vista frontal de una calle con una camioneta de policía azul a la izquierda y una casa color salmón con cinta de seguridad. Al fondo, edificios de dos pisos
La casa de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico, donde la Justicia ubica el femicidio de Agostina Vega

La primera fue cuando estaba acusado únicamente por privación ilegítima de la libertad: negó los hechos y ensayó la versión del auto rojo, que luego fue descartada. La segunda ocurrió cuando el fiscal lo convocó de urgencia para intentar establecer dónde había descartado los restos de Agostina. No aportó información.

PUBLICIDAD

Fassetta, en tanto, será indagado el miércoles. Amigo de Barrelier y residente de la vivienda de barrio Cofico donde, según la acusación, ocurrió el crimen, para la fiscalía resulta poco probable que no haya advertido ni escuchado nada relevante. También se investiga si fue él quien realizó llamados y envió mensajes a la madre de Agostina durante los primeros días de búsqueda. En uno de esos contactos, una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”. Su defensa, a cargo de Eduardo Medina Allende, anticipó que rechazará las acusaciones y lo definió como un “perejil” dentro de la causa.

El video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani en el Ford Ka negro luego del femicidio (Video/Gentileza de ElDoce.tv)

Ese mismo día también fue convocada Andreani, ex pareja de Barrelier y propietaria del Ford Ka negro que, según la hipótesis de los investigadores, fue utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado donde fue hallado. La mujer estuvo internada bajo tratamiento médico por una crisis de salud mental, según informó su defensora, Marina Romano. En los últimos días, además, se difundieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se la observa junto a Barrelier y a bordo del vehículo negro horas después del crimen.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico dentro de la secuencia criminal investigada. Los investigadores creen que Barrelier no actuó completamente solo y que tanto Fassetta como Andreani habrían colaborado en maniobras posteriores al crimen destinadas a ocultar evidencias y dificultar el esclarecimiento de los hechos.

La fiscalía también espera recibir en los próximos días nuevos resultados periciales, entre ellos los estudios psicológicos realizados a Barrelier. A eso se suman las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, consideradas una de las pruebas más importantes para reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los imputados antes y después del femicidio.

Temas Relacionados

FemicidioAgostina VegaClaudio BarrelierÚltimas NoticiasSoledad AndreaniOsvaldo FassettaRaúl Garzón

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

El proceso que buscará determinar las responsabilidades por la desaparición del niño de 5 años comenzará este martes a las 9 con 17 acusados y cerca de 200 testigos. En las calles de Corrientes, sin embargo, el tema convive con otras urgencias y parece haber perdido centralidad

Corrientes vive las horas previas al juicio por Loan Peña entre la indiferencia y la preocupación

Juicio por la muerte de Maradona: Mariano Perroni retoma su declaración y se suman nuevos testimonios

El coordinador de enfermeros continuará respondiendo preguntas tras negar haber formado parte de un “plan criminal” para matar al Diez. Además, declararán tres acompañantes terapéuticos que participaron de su tratamiento

Juicio por la muerte de Maradona: Mariano Perroni retoma su declaración y se suman nuevos testimonios

Interaron a un bebé de tres meses en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína

El lactante ingresó al Hospital Municipal de Bahía Blanca con fiebre y un análisis detectó restos de droga. El niño permanece estable

Interaron a un bebé de tres meses en Bahía Blanca por intoxicación con cocaína

“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

Este martes los siete principales sospechosos se presentarán ante el tribunal por la ausencia del menor de cinco años, del que no se sabe nada desde el 13 de junio de 2024

“Me robaron a mi hijo”: habló el papá de Loan antes del inicio del juicio por la desaparición del niño en Corrientes

Acusaron a dos soldaditos de la banda narco de “Sapo” Saravia, vinculado a Los Monos, por el crimen de un policía federal en Rosario

Luis Miguel Muñoz (42) y Mario Ezequiel Peralta (25) fueron imputados por el enfrentamiento en el que fue asesinado el agente Rodolfo Manfredi (30) y resultó herido su compañero Emilio G. (34) el jueves de la semana pasada. Ambos delincuentes forman parte de la presunta organización que opera en Villa Banana, en la zona oeste

Acusaron a dos soldaditos de la banda narco de “Sapo” Saravia, vinculado a Los Monos, por el crimen de un policía federal en Rosario

DEPORTES

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: la frase especial que eligió

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

TELESHOW

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Marcela Cabutti, en una muestra con el viento como historia, memoria y abrazo

Los últimos momentos de Benito Mussolini y Clara Petacci, los amantes atrapados durante un intento de fuga

Adopciones irregulares en Guatemala: Procuraduría General busca frenar el intento del Ministerio Público de archivar el caso que salpica a Consuelo Porras

¿Está Gaudí sobrevalorado?