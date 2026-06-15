Sociedad

“Es inexplicable que dos helicópteros entrenados no se hayan visto”: la hipótesis de un piloto sobre la tragedia en Río

Carlos Rinzelli, piloto de avión y analista aeronáutico, sostuvo que las condiciones del vuelo vuelven difícil explicar la colisión entre las aeronaves

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La investigación por la tragedia en Río de Janeiro deberá determinar cómo chocaron dos helicópteros en un vuelo diurno con condiciones meteorológicas visuales

El choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo een Río de Janeiro, dejó seis muertos, entre ellos el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el productor audiovisual Lucas Vignale. La investigación deberá determinar cómo ambas aeronaves colisionaron durante un vuelo diurno, en condiciones meteorológicas visuales y sobre una zona sin obstáculos naturales que limitaran la visión de los pilotos.

El piloto de avión y analista aeronáutico Carlos Rinzelli analizó el caso en Infobae en Vivo A las Nueve. “Hay que esperar el informe preliminar y sobre todo el final de la Junta de Seguridad de Transporte”, afirmó. Sin embargo, consideró posible plantear algunas líneas de análisis sobre el hecho.

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Rinzelli sostuvo que el escenario conocido hasta el momento vuelve complejo encontrar una explicación para el accidente. “Los helicópteros estaban volando bajo reglas de vuelo visual y condiciones meteorológicas visuales. Para poder hacer este vuelo vos tenés que ver el área y a vos te tienen que ver”, explicó. Por ese motivo, remarcó que la colisión resulta difícil de comprender.

Carlos Rinzelli sostuvo que la colisión de los helicópteros en Río resulta difícil de explicar porque ambos volaban bajo reglas de vuelo visual y debían verse entre sí (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)
Carlos Rinzelli sostuvo que la colisión de los helicópteros en Río resulta difícil de explicar porque ambos volaban bajo reglas de vuelo visual y debían verse entre sí (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

Los primeros detalles

El especialista explicó que comenzó a analizar las variables habituales que intervienen en este tipo de accidentes, pero aseguró que ninguna de ellas parece ajustarse a las primeras informaciones disponibles.

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“Cuando uno hace un análisis empieza: la orografía del lugar, ¿era un factor? ¿Había una montaña o un cerro que pudiera tapar a uno de los dos? No, era absolutamente plano”, señaló.

También descartó que la meteorología aparezca como una explicación inicial. “¿La meteorología era un factor? ¿Uno podía estar dentro de una masa nubosa? Tampoco. ¿Era de día o era de noche? Era de día”, sostuvo.

A partir de esos elementos, Rinzelli expresó una de las definiciones más contundentes de su análisis. “Es inexplicable que dos helicópteros de última generación con pilotos absolutamente entrenados para esa actividad no se hayan visto en el aire.

El analista recordó además que detrás del accidente existen víctimas fatales y pidió no perder de vista ese aspecto. “Con las condolencias hacia la familia, porque en definitiva es lo más importante. El resto podremos hablar dos años, pero acá hay gente que falleció”, afirmó.

Una cámara de seguridad registró los segundos posteriores al choque entre las aeronaves en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Las imágenes muestran el descenso descontrolado de uno de los aparatos antes de la explosión que siguió al impacto

El factor humano y una posible distracción, entre las hipótesis

Aunque insistió en que la investigación oficial deberá establecer las causas, Rinzelli consideró que el factor humano aparece como la explicación más probable. “Si yo tengo que definirte algo, acá el problema fue el factor humano. Acá hubo un error de factor humano”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que una distracción podría haber influido en la secuencia previa al impacto. “Es altamente probable que haya entrado un elemento que en la aviación últimamente uno trata de manejar y disminuir, que es la distracción, que haya terminado con que estos dos helicópteros se hayan chocado.”

El especialista aclaró que se trata de una hipótesis y evitó presentar una conclusión definitiva. “No lo sé, estamos teorizando. Por ahí estarían filmando algo, los dos helicópteros se pusieron a volar muy cerca”, explicó.

Rinzelli comparó esa posibilidad con situaciones que pueden producirse durante festivales aéreos. Según indicó, “la adrenalina y las ganas de mostrar muchas veces hacen que los pilotos sobreactúen sobre lo que tienen que hacer, suban el valor del riesgo y lo junten con el peligro”.

Qué determinará la investigación

El piloto también puso el foco sobre un dato que considera central para reconstruir el accidente: conocer si los dos helicópteros formaban parte de un mismo operativo.

“Lo que habría que determinar, y formará parte de la investigación, es si los dos helicópteros estaban asociados al mismo movimiento, es decir, a la misma operación”, afirmó.

Rinzelli explicó que uno de los helicópteros trasladaba cinco ocupantes, entre ellos Gaspi y Lucas Vignale, mientras que el otro llevaba únicamente al piloto.

Para ilustrar la dificultad del caso utilizó una comparación. “Esto es lo mismo que cerrar una ruta y poner dos autos solamente. Si sabés que hay un auto nada más, inevitablemente lo tenés que ver”, sostuvo.

El especialista planteó que una distracción pudo intervenir en la secuencia previa al choque entre los helicópteros (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)
El especialista planteó que una distracción pudo intervenir en la secuencia previa al choque entre los helicópteros (Photo by Tercio TEIXEIRA / AFP)

También destacó que Río de Janeiro registra un importante movimiento de helicópteros y cuenta con una regulación específica para ese tipo de operaciones. “Hay experiencia en helicópteros en Río. Por eso los pilotos eran experimentados”, señaló.

Un sistema regulado y entrenado para evitar este tipo de accidentes

Rinzelli afirmó que ambos pilotos reunían las condiciones necesarias para operar esas aeronaves. “Quiero resaltar que los dos colegas estaban con las horas suficientes para volar estos helicópteros y absolutamente entrenados”, indicó.

Además, descartó que una falla técnica aparezca como la principal explicación inicial. “De lo que menos hablamos es de una falla técnica”, sostuvo al referirse a helicópteros equipados con turbinas y elevados estándares de seguridad.

El analista recordó que los pilotos también mantienen contacto permanente por radio y con el control de tránsito aéreo. “No solo le brindás información al resto que te rodea o al control, sino que también escuchás si hay alguien volando en la zona”, explicó.

Finalmente, destacó que los helicópteros siguen corredores establecidos para sus desplazamientos. “No es que uno decide por dónde va. Está absolutamente regulado”, afirmó.

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