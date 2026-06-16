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Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

La federación tunecina confirmó la salida del técnico luego de la derrota por 5-1 ante Suecia en el debut mundialista y apunta al francés campeón de la Copa Africana como su nuevo conductor

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Hervé Renard suena para dirigir a Túnez en el Mundial tras la derrota frente a Suecia (REUTERS/Marko Djurica)
Hervé Renard suena para dirigir a Túnez en el Mundial tras la derrota frente a Suecia (REUTERS/Marko Djurica)

Luego de que la Federación Tunecina de Fútbol despidiera a Sabri Lamouchi tras la derrota por 5-1 ante Suecia en Monterrey, en el debut de Túnez en el Mundial 2026, comenzó a circular con mucha fuerza el nombre de su posible sucesor: un entrenador que fue verdugo de la selección argentina en el inicio de la Copa del Mundo 2022, pero que luego pronosticó que la Albiceleste sería la campeona.

Se trata de Hervé Renard, el entrenador de 57 años que fue despedido de su puesto al frente de Arabia Saudita dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo, luego de que circularan varios rumores a fines de marzo, según confirmó el medio francés RMC Sport. El técnico francés ya había sido protagonista en Qatar 2022 al liderar el histórico triunfo saudí sobre Argentina en el debut de aquel torneo.

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Luego de que Túnez despidió a Sabri Lamouchi, la Federación acelera para buscar un reemplazo (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)
Luego de que Túnez despidió a Sabri Lamouchi, la Federación acelera para buscar un reemplazo (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

La decisión que terminó el ciclo de Lamouchi llegó tras una racha negativa de resultados desde que asumió el cargo en enero de 2026. El ahora ex entrenador había reemplazado a Sami Trabelsi, quien también fue despedido tras la eliminación en la Copa África. Su paso por el banco dejó un saldo de solo un triunfo, un empate y tres derrotas en cinco partidos oficiales.

El despido de Lamouchi abrió rápidamente la puerta a especulaciones sobre su reemplazante. El medio francés M6 situó a Hervé Renard como el principal candidato para asumir el mando. El periodista tunecino Ahmed Adala reforzó esta versión en sus redes sociales al adelantar que la Federación tendría ya apalabrado al técnico francés para que asuma ya mismo.

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Por esta razón, la selección de Túnez aparece como una posible oportunidad para que Hervé Renard retome la dirección de un equipo nacional. En su comunicado de este lunes, la federación tunecina confirmó que “se ha firmado oficialmente el acuerdo para el despido y la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi”, y agregó que se prevé el nombramiento de Munther Al-Kabeer como técnico provisional para completar los partidos del Mundial, mientras se tramita el visado para incorporar a Anis Boujlaban, actual entrenador de la selección olímpica, al cuerpo técnico.

Crecen las chances del ex entrenador de Arabia Saudita para dirigir nuevamente a una selección nacional (REUTERS/Stringer)
Crecen las chances del ex entrenador de Arabia Saudita para dirigir nuevamente a una selección nacional (REUTERS/Stringer)

La carrera de Hervé Renard en selecciones nacionales africanas lo volvió una figura reconocida en el continente. Condujo a Zambia a ganar la Copa Africana de Naciones en 2012 y repitió el logro con Costa de Marfil en 2015. Estos títulos lo consolidaron como uno de los técnicos extranjeros más valorados de África.

En su historial reciente también figura un paso por la selección femenina francesa, aunque allí no repitió el éxito: fue eliminado en los cuartos de final tanto en la Copa del Mundo como en los Juegos Olímpicos. Renard regresó luego a la dirección técnica de Arabia Saudita.

Mientras se define la situación de Renard, la federación anunció que Mondher Kebaier tomará el mando de la selección para los próximos dos compromisos en la Copa del Mundo. El entrenador suma puntos ya que conoce el ambiente del plantel, pues lo dirigió en el Mundial de Qatar 2022.

Por el momento, Kebaier afrontará dos partidos cruciales: el domingo 21 de junio Túnez enfrentará a Japón desde la 01:00 (hora argentina), y el jueves 25 se medirá con Países Bajos a las 20:00.

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