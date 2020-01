“Llegué embarazada hace unos 38 años. En Cochabamba empecé a trabajar en las chacras en la cría de animales, que era un trabajo normal en el campo, y no pude estudiar. Tuve crianza de campo y una vida muy dura. ¡Hasta comí tierra por hambre porque tenía la panza vacía y me dolía! ¡Sé qué es tener hambre! Estando en este barrio vi a los chicos que necesitaban comer, que me pedían comida, y me partió el corazón... Es feo estar así, vivir en esa pobreza. Yo sé lo que se siente, por eso lo hago. Yo les doy lo que puedo, pero de corazón”, asegura emocionada.