Como bien dice Ceferino Reato en su libro Doce noches ya en julio de 2001 “la situación financiera se agravo drásticamente”. En ese momento el Ministro de Economía no era José Luis Machinea ni Ricardo López Murphy, era Domingo Felipe Cavallo que h abía entrado al gabinete meses antes imaginando que sería un salvador de la Patria. Desoyó pocos consejos, en particular cuando dos periodistas le dijeron en el Rond Point a metros de su oficina que no aceptara, simplemente porque la manera de decidir de De la Rúa era totalmente distinta a la de Menem. Sin darse cuenta o imaginando lo contrario con su entrada en el gobierno Cavallo perdió su posibilidad presidencial. En esa oportunidad Cavallo no entraba solo porque pretendía incorporarse como Jefe de Gabinete el ex vicepresidente “Chacho” Álvarez. El “ritornelo” no lo aceptó De la Rúa con el consejo, entre otros, de Darío Lopérfido su Ministro de Cultura.