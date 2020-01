La propuesta solidaria cuenta con la colaboración de artistas e ilustradores, que están transformando los billetes que llevan impreso a José de San Martín en obras de arte para luego ser subastadas. Por ejemplo,la ilustradora Josefina Jolly (34) diseñó su versión. “Reemplacé la figura de San Martín por edificios emblemáticos porteños. Por un lado dibujé la Biblioteca Nacional, y por el otro el Planetario. Muchos estaban sucios o en mal estado, entonces tuve que pintarlos a mano y luego hacer la ilustración. No me es ajeno, ya que me especializo en diseñar monumentos arquitectónicos relacionados con la ciudad”, explicó a Infobae la artista que también fue parte de la campaña Todos por 2 pesos, cuando este billete perdió vigencia en abril 2018.