Economía

El impacto de la importación de neumáticos: después de 64 años, cerró una histórica fábrica de Campana y despidió 150 empleados

La multinacional estadounidense era la única productora local de negro de humo, un insumo central para la industria del caucho. La medida generó una respuesta inmediata del sindicato y de la cámara sectorial

Guardar
Google icon
Fábrica Cabot - Campana
La planta de Campana

Cabot Argentina comunicó formalmente el cierre definitivo de su planta ubicada sobre la avenida Larrabure, en Campana, provincia de Buenos Aires. La decisión implica el inicio de las tareas de desmantelamiento de la infraestructura y pone fin a una presencia industrial de más de seis décadas en el país.

El impacto laboral directo alcanza a 90 empleados de planta. A ellos se suman 60 trabajadores indirectos vinculados a servicios de vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento, lo que eleva a 150 el total de puestos afectados por la medida.

PUBLICIDAD

Ante el anuncio, el Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) se manifestó en los portones de la fábrica. Desde la organización gremial realizaron contactos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y confirmaron que el próximo miércoles se realizará una audiencia en La Plata para discutir el futuro de los trabajadores afectados y los términos de la salida de la empresa del territorio argentino.

La Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) expresó su “profunda preocupación” por el cierre de la planta.

PUBLICIDAD

llantas - neumaticos
El negro de humo es un insumo clave para la industria del caucho

“La decisión no constituye un hecho aislado ni puede ser interpretada solamente como el cierre de una unidad productiva. Representa una señal de alerta para toda la cadena de valor del caucho, dado que el negro de humo es un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, piezas técnicas, artículos industriales y diversos productos del sector. Por ello, la salida de un actor relevante del mercado local impacta no solo en los trabajadores directamente afectados y en la comunidad de Campana, sino también en el conjunto de empresas de la industria argentina del caucho, muchas de ellas pymes que dependen de proveedores críticos, abastecimiento confiable, escala industrial y previsibilidad para competir, producir y sostener el empleo”, dijo FAIC.

En el mismo documento, la federación señaló que “cada cierre de una planta proveedora implica pérdida de conocimiento técnico, empleo calificado, integración productiva nacional y autonomía industrial”, y reclamó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que analicen “con urgencia” el impacto de la medida sobre el abastecimiento local y la continuidad productiva del sector.

La FAIC también instó a abrir “una instancia de análisis y diálogo” y reiteró la necesidad de contar con una política industrial “que favorezca la permanencia, modernización y desarrollo de proveedores estratégicos, evitando que la industria nacional quede crecientemente expuesta a mayores costos, dependencia externa o interrupciones en el suministro de insumos críticos”.

Una planta con historia

La unidad productiva de Campana no era una instalación menor dentro de la historia corporativa de Cabot. Inaugurada el 14 de julio de 1962, fue la primera planta que la multinacional estadounidense instaló en toda América Latina. En sus primeros años de funcionamiento, contaba con una capacidad de 12.700 toneladas anuales y una dotación de 83 empleados.

Con el paso de las décadas, la planta fue creciendo hasta alcanzar una producción de 85.000 toneladas anuales de negro de humo, un insumo utilizado en la fabricación de neumáticos y productos de caucho y plástico.

llantas - neumaticos
La Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) advirtió que el cierre impacta en toda la cadena de valor del sector.

Su proceso productivo se integraba con recursos nacionales: la materia prima principal era el aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada, complementado con gas natural local. En los últimos años, la empresa también había avanzado en proyectos de autoabastecimiento eléctrico.

Qué es el negro de humo y por qué importa su producción local

El negro de humo es un insumo estratégico para diversas ramas industriales. Se utiliza principalmente en la producción de neumáticos, pero también en piezas técnicas, artículos industriales y otros productos del sector del caucho. Cabot Argentina era la única empresa que lo producía en el país, lo que le otorgaba un rol singular dentro de la cadena de valor industrial nacional.

Con su cierre, las empresas que hasta ahora se abastecían localmente deberán recurrir a proveedores externos, con el impacto que eso implica en costos, logística y previsibilidad de suministro. Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, que dependen de proveedores críticos para sostener su producción.

Temas Relacionados

CabotIndustriaCierreCauchoNeumáticosNegro de HumoDespidosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en la Argentina tras 20 años de operación en el país

Las sucursales que ofrecían medicamentos sin obras sociales dejaron de atender por problemas económicos y deudas laborales, según fuentes del sector

Una cadena de farmacias low cost cerró todos sus locales en la Argentina tras 20 años de operación en el país

El dólar subió en la primera semana de mayo y se acercó a los 1.400 pesos

Este viernes el dólar mayorista avanzó a $1.398 y quedó siete pesos por encima del cierre de abril. Al público terminó ofrecido a $1.420 en el Banco Nación

El dólar subió en la primera semana de mayo y se acercó a los 1.400 pesos

Caputo dio precisiones sobre el Súper RIGI: “Estamos hablando de una inversión que puede ser de USD 20 mil o USD 30 mil millones”

El ministro dio detalles en rueda de prensa sobre el nuevo esquema de incentivos, con foco en la industrialización y cambios impositivos

Caputo dio precisiones sobre el Súper RIGI: “Estamos hablando de una inversión que puede ser de USD 20 mil o USD 30 mil millones”

Mercados: los balances impactaron en las acciones argentinas y Mercado Libre se desplomó 13%

Los títulos tecnológicos impulsaron a nuevos récords en Wall Street. Mercado Libre cayó tras presentar resultados trimestrales. El S&P Merval perdió 2,3%. Los bonos subieron 0,3% y el riesgo país cedió a 510 puntos

Mercados: los balances impactaron en las acciones argentinas y Mercado Libre se desplomó 13%

La mora subió en marzo por 17° mes consecutivo: el gráfico clave que muestra cuándo se complicó el crédito

El sector privado enfrenta nuevos desafíos para refinanciar deudas en problemas en un escenario donde la economía mantiene el crecimiento pero le cuesta derramar en amplios sectores de la sociedad

La mora subió en marzo por 17° mes consecutivo: el gráfico clave que muestra cuándo se complicó el crédito

DEPORTES

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

Sorpresa en el Masters 1000 de Roma: Novak Djokovic cayó ante el 79° del mundo en su regreso tras una lesión

Recibió un brutal golpe y siguió jugando con la nariz quebrada: la dura infracción que sufrió una figura del handball

La importante mejora aerodinámica de Alpine que retorna al “viejo DRS”: cómo influyó en Colapinto y los motivos del cambio

Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Alejandro Tabilo y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

TELESHOW

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Myriam Bunin le respondió a Araceli González tras su charla con su hija: “La nota la opacó ella, anuló a Florencia”

Lali se sumó al encuentro de las cantantes argentinas para recibir a una invitada especial: “Bienvenida siempre”

La propuesta íntima de Gladys La Bomba Tucumana a Manuel Íbero en Gran Hermano: “Te autorizo a que me comas la boca”

El romántico saludo de Nico Vázquez a Dai Fernández en su primer cumpleaños como novios: “En todo y más”

Vuelve un clásico de la televisión argentina: nostalgia, polémica y una nueva historia en marcha

INFOBAE AMÉRICA

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Caleb Orr encabezará visita de EE.UU. a El Salvador y Honduras para explorar oportunidades en diversos sectores

Panamá detecta caso importado de sarampión tras ingreso por Bocas del Toro

Qué dicen los expertos sobre los documentos ovni que Estados Unidos hizo públicos: “Fenómenos imposibles de explicar”

Guatemala: Ministra de Agricultura fomenta la modernización agropecuaria con enfoque en anticipación de crisis en su primer año de gestión