El gobierno de Guatemala impulsa proyecto para transformar la cuenca del río Motagua con apoyo del PNUD

Guatemala lanza el proyecto Paisajes Sostenibles del Motagua para restaurar la cuenca del río Motagua en siete años. (Fotografía: PNUD de Guatemala)

Guatemala ha puesto en marcha el proyecto Paisajes Sostenibles del Motagua, una iniciativa de siete años destinada a transformar integralmente la cuenca del río Motagua en el nororiente del país. Las primeras acciones buscan consolidar sistemas alimentarios sostenibles, restaurar vastos territorios y reducir la deforestación, enlazando producción, conservación y bienestar social, según informó en sus medios oficiales el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala. Este territorio enlaza ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, el recurso hídrico y la resiliencia climática y social.

La propuesta integra la producción agropecuaria con la protección ambiental y tiene entre sus metas la restauración de 25 mil hectáreas de ecosistemas y la adopción de prácticas agrícolas más sostenibles en más de 22 mil hectáreas, con el fin de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el PNUD Guatemala, el esfuerzo beneficiará directamente a más de 12 mil personas, prestando especial atención a la participación de mujeres, jóvenes, comunidades locales y Pueblos Indígenas residentes en Izabal y Zacapa.

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El oriente guatemalteco como eje de transformación

El área de intervención cubre territorios clave que conectan reservas como la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil y la Reserva Hídrica y Forestal Sierra Caral. Esta región constituye uno de los corredores de biodiversidad más valiosos de Guatemala y ha sido elegida para implementar este modelo que busca equilibrio entre crecimiento económico local y protección ambiental.

Guatemala lanza el proyecto Paisajes Sostenibles del Motagua para restaurar la cuenca del río Motagua en siete años. (Fotografía: PNUD de Guatemala)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) —en calidad de asociado para el desarrollo y garante ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)— y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lidera la coordinación interinstitucional del proyecto. La iniciativa, que integra el Programa de Impacto sobre los Sistemas Alimentarios, el Uso de la Tierra y la Restauración (FOLUR) financiado por el GEF y dirigido por el Banco Mundial, suma esfuerzos públicos y privados.

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El viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, Edwin Castellanos, declaró: “El oriente guatemalteco con su riqueza natural y cultural se beneficiará directamente con un manejo integral de sus cuencas, a través del trabajo conjunto de los sectores público y privado, y el apoyo de nuestros socios internacionales”.

Guatemala lanza el proyecto Paisajes Sostenibles del Motagua para restaurar la cuenca del río Motagua en siete años. (Fotografía: PNUD de Guatemala)

Producción responsable y beneficios sociales

Un eje central del proyecto es la promoción de cadenas productivas responsables en el café, el aceite de palma y la ganadería, incentivando Soluciones basadas en la Naturaleza que reconectan paisajes naturales y productivos. Se fomenta la capacitación, el acceso a financiamiento y la innovación tecnológica, orientando a comunidades hacia prácticas que protejan la biodiversidad y, al mismo tiempo, fortalezcan los ingresos y el bienestar local.

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El representante residente del PNUD en Guatemala, Carlos Benítez, indicó: “El proyecto contribuye a un desarrollo sostenible inclusivo a través de fortalecer la planificación e implementación de la política pública en el territorio, transformándose en una gestión sostenible y conservación de la diversidad biológica y la resiliencia socioeconómica de la cuenca”.

<b>Conservación de especies amenazadas y restauración de hábitats</b>

La cuenca del río Motagua alberga especies incluidas en la Lista Roja de la UICN, como el jaguar (Panthera onca), el niño dormido (Heloderma charlesbogerti) y el mono aullador (Alouatta palliata). El enfoque busca crear hábitats seguros y mejorar la situación de estas especies mediante restauración y manejo territorial. “Es una oportunidad concreta para demostrar que es posible transformar los paisajes productivos, alineando los esfuerzos del país con el Programa de Impacto sobre los Sistemas Alimentarios, el Uso de la Tierra y la Restauración del GEF y con la Visión 2045 de la UICN”, afirmó Raquel Sigüenza, representante de la UICN en Guatemala, de acuerdo con lo publicado por el PNUD en Guatemala.

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<b>Amplia colaboración institucional y cumplimiento de compromisos globales</b>

El proyecto Paisajes Sostenibles del Motagua integra la acción de entidades estatales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Incluye también la cooperación de organizaciones civiles y técnicos, como la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala (ARNPG), Defensores de la Naturaleza y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), según información de PNUD Guatemala.

Este esfuerzo se orienta a cumplir los compromisos internacionales asumidos por Guatemala en materia de cambio climático, conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible. El lanzamiento de Paisajes Sostenibles del Motagua representa un paso tangible hacia la coexistencia perdurable entre la naturaleza y el desarrollo productivo, con beneficios explícitos tanto para el entorno natural como para las comunidades de la región.

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