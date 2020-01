Hay quienes ponen la lupa sobre la frase “estoy indispuesta” -”¿no dispuesta para qué, si no estoy enferma?”- y reivindican la frase “estoy menstruando”. “Pero hay otra lectura -contrasta Felitti-, que dice que ‘estar indispuesta’ es también reconocer que en ese momento de sangrado no se está dispuesta a algo, ya sea a tener un ritmo o una jornada laboral intensa, si hay posibilidades de descansar, hacerlo, o no salir si no tenés ganas. No necesariamente la contracara de entender la menstruación como un momento de enfermedad debería ser entenderla como un momento de híper productividad capitalista”.