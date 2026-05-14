Brutal accidente en Río Negro: dos autos chocaron de frente, un hombre murió y tres personas fueron hospitalizadas

Un hombre murió en el acto y las tres personas que sobrevivieron fueron trasladadas al hospital de Roca

Un brutal choque de frente en la Ruta Nacional 22 dejó este jueves un muerto y tres heridos, uno de ellos en estado grave. El hecho ocurrió a la altura del barrio Colonia Fátima de Cervantes, en la provincia de Río Negro. Todo ocurrió minutos después de las 10:30 en el kilómetro 1165 de esa traza y movilizó a personal policial, de bomberos y del área de salud.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, la colisión se registró entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que lo hacía en sentido contrario. En cada vehículo viajaban dos personas. En el primer vehículo se encontraban O.M. y M.B., oriundos de Cervantes; en el segundo viajaban la conductora C.S.R. y J.L.O.

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El conductor del Focus, O.M., un hombre de aproximadamente 60 años, murió en el acto. Los tres ocupantes restantes fueron trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Desde ese nosocomio, fuentes oficiales precisaron a Diario Río Negro que una mujer fue ingresada intubada a quirófano para ser sometida a una intervención. Se trata de la sobreviviente con el estado de salud más comprometido, aunque aún no se determinó si era la acompañante de la víctima fatal.

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Una segunda mujer permanece en el área de observación y se aguardan los resultados de los estudios para establecer la magnitud de sus lesiones. El conductor del Peugeot, tercer sobreviviente, sufrió una fractura y está fuera de peligro.

Bomberos tuvieron que utilizar máquinas neumáticas para liberar a los heridos, debido a que quedaron atrapados en los vehículos

El tramo donde ocurrió el impacto conserva el diseño tradicional de dos carriles. Bomberos debieron utilizar máquinas neumáticas para liberar a los ocupantes que quedaron atrapados entre los hierros.

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Mientras tanto, el tránsito vehicular fue interrumpido para facilitar las tareas de rescate. Al menos cuatro patrulleros custodiaron las ambulancias que ingresaron a toda velocidad por calle Mendoza hacia el hospital roquense, según consignó LM Cipolletti.

Un elemento central para la investigación surgió de un testigo inesperado: Dagoberto Velásquez, taxista de Cervantes, presenció la colisión cuando circulaba hacia General Roca con pasajeros a bordo. Tiene cámaras instaladas en su vehículo por razones de seguridad y por eso obtuvo el registro el accidente.

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Las imágenes muestran una serie de sobrepasos e imprudencias previos al impacto. El taxista reconoció además que los ocupantes de los vehículos eran vecinos conocidos de su localidad.

La Fiscalía tomó intervención en el caso y el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho. El Ministerio Público Fiscal ordenó las primeras medidas de prueba para determinar cómo ocurrió el impacto y si existieron responsabilidades penales de alguno de los conductores.

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Murió un ciclista luego de ser atropellado en Río Negro

El hombre fue rescatado con vida, pero murió a los minutos de ingresar al hospital

Un ciclista de aproximadamente 45 años murió días atrás tras ser embestido por un Chevrolet Corsa sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a la calle 1° de Mayo, en la localidad de Fernández Oro, provincia de Río Negro. El hecho se produjo cerca de las 7:40 y movilizó a distintos organismos de emergencia en la zona.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Diario Río Negro, el automóvil —al mando de un hombre de 40 años procedente de General Roca— avanzaba en sentido este-oeste cuando golpeó por detrás a la bicicleta que se desplazaba en la misma dirección.

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La magnitud del impacto hizo que el vehículo perdiera el control y terminara volcado sobre la colectora norte de la ruta, con el ciclista atrapado bajo la estructura del auto.

Bomberos voluntarios, efectivos policiales y equipos de salud llegaron al sitio en pocos minutos para encarar las tareas de rescate. Tras un operativo a contrarreloj, la víctima fue liberada con vida y derivada en código rojo al hospital de Cipolletti.

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A pesar de la celeridad del rescate y de los esfuerzos del equipo médico, el hombre murió a los pocos minutos de llegar al centro asistencial. El conductor del Corsa, por su parte, sufrió heridas de carácter leve.

En el lugar actuaron efectivos de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Seguridad Vial, personal del Gabinete Criminalístico y la Fiscalía de turno, con responsabilidad tanto en el rescate como en la preservación de la escena para la realización de las pericias técnicas, según reportó el medio local LM Cipolletti.

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