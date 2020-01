“Yo creo en la igualdad pero no en el feminismo”, repite alguien en el documental en referencia a quienes creen que ser feminista es odiar a los hombres. No nos queda tan lejos esa confusión y hubo un ejemplo claro en enero del año pasado, cuando Araceli González dijo en un móvil de televisión: “Escuché que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista, las respeto muchísimo pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso y respeto mucho a los hombres también". Educar -sostienen varias de las entrevistadas- es lo que hace falta para que se entienda que el feminismo busca la igualdad de derechos y oportunidades y el machismo mata y, que por eso, “feminismo no es lo contrario del machismo”.