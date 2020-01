Pero no es que los avisos hayan cambiado y sean más machistas o violentos que los de otros tiempos, sino que sigan teniendo discursos machistas y misóginos en estos tiempos. “Me sigue sorprendiendo que las empresas y las agencias no tomen nota de que tienen que incorporar gente con perspectiva de género en sus equipos. Y ahora es un problema de esta agencia y de esta marca, pero no es solamente de ellos. Es un sistema que sigue en funcionamiento como si no estuviera pasando lo que está pasando, con las leyes, el debate social, el cambio cultural”, explica Santoro.