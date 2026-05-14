Sociedad

Elizabeth Duval, escritora y activista: “Patria y familia no tienen por qué ser cosas de derecha”

La autora española conversó con el equipo de Infobae a la Tarde sobre la apropiación de valores, la crisis del progresismo y los desafíos de la militancia en tiempos de polarización

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La escritora y activista Elizabeth Duval analizó en Infobae la crisis del progresismo y el avance de la derecha en España

La escritora y filósofa Elizabeth Duval visitó Infobae a la Tarde y reflexionó sobre el rol de la izquierda, las disputas culturales y materiales, y el vínculo entre empatía y militancia.

En una charla con el staff, Duval compartió su mirada sobre la actualidad política de España y Argentina, y repasó su recorrido personal como referente trans y autora de seis libros a los 25 años.

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La construcción de una voz: escritora antes que filósofa

“Sí, la palabra filósofa yo creo que siempre requiere cierto grado de pretensión a la hora de nombrarse a uno mismo como filósofa”, planteó.

Ante la pregunta sobre su identificación profesional, se describió como escritora, “porque es una actividad, es una cosa un poco más humilde, es lo que hago, lo que tiendo a hacer y con eso me siento bien”.

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Duval relató cómo la escritura fue su primer canal de exposición: “Intenté como un proyecto medio de novela a los 16, que claramente excedía las capacidades que tenía para ese momento y acabé como abandonándolo. Pero sí que era una cosa que me gustaba desde siempre”.

Su recorrido público comenzó temprano. “A los 14 años te convertiste en referente de la juventud trans en España”, comentó Manu Jove, mientras Duval precisaba: “A los 16 ya fui tapa de El País de España en un artículo titulado ‘El futuro es trans’”. Hoy, a los 25, suma seis libros publicados y una agenda activa entre festivales literarios y debates intelectuales.

(Infobae en Vivo)
Elizabeth Duval, referente trans española, destacó la importancia de recuperar la empatía en la militancia política actual (Infobae en Vivo)

Actualmente, explicó, trabaja en una novela de ficción que aborda “la responsabilidad que tenemos al escribir con las vidas ajenas y los materiales que tomamos como material de escritura”, así como la complejidad de “una relación paternofilial, entre un padre y una hija y todos los traumatismos que eso conlleva”.

Política, izquierda y la apropiación de los conceptos

Al analizar el presente político de España, Duval fue contundente: “España ha presentado una posición que es como medio referente en el mundo, donde de repente el presidente Pedro Sánchez representa algo muy positivo o está hablando de defender en términos de su postura con Palestina, con toda la serie de cuestiones, lo que sería una posición de progresismo en un momento, además, en el que la extrema derecha parece estar avanzando prácticamente en todos lados”.

No obstante, advirtió sobre el contraste interno: “A nivel interno llevamos unas cuantas elecciones regionales donde cada vez que se abren las urnas, la izquierda pierde votos, ¿no? O el Partido Socialista, sobre todo, va desmoronándose, desfondándose y perdiendo buena cantidad de votos”.

Duval identificó un problema recurrente en el progresismo: “Una parte de la izquierda que solamente ha alentado a este que viene el lobo, que viene el lobo, viene la amenaza de extrema derecha. Y eso cada vez funciona menos, de alguna manera”.

En diálogo con Tomás Trapé, profundizó sobre la apropiación de conceptos: “Patria, familia, orden, seguridad, libertad, no tienen por qué ser cosas de derecha, porque hay preocupaciones. Pero se las apropió la derecha y de repente parece como que la izquierda levanta los brazos o dice: como se las ha apropiado, se los ha quedado”.

(Infobae en Vivo)
Duval planteó que la política opera en ciclos y advirtió sobre los vaivenes y reacciones que marcan los cambios sociales y culturales (Infobae en Vivo)

Al respecto, aclaró: “Yo soy LGTB, yo soy trans. Sería difícil como que estuviera defendiendo un modelo de familia tradicional, anquilosado. Pero la cuestión es que, por ejemplo, a la hora de garantizar el derecho a tener una familia, que tiene que ser una cosa que se escoja, no una cosa tampoco que se imponga, la derecha no está respondiendo a esa garantía”.

Militancia, empatía y el desafío de volver a lo concreto

Duval remarcó la necesidad de “recuperar la empatía” en la militancia contemporánea: “Es mucho más difícil no tener empatía con el otro cuando tienes un rostro delante, cuando tienes a una persona delante que te está hablando, que es de carne y hueso, que te está contando lo que ha vivido de alguna manera”.

A la hora de pensar la política, fue tajante: “La política no se juega muchísimas veces por argumentos racionales o por convencimientos racionales, o no ganan los más argumentados o quienes más razón creen que tienen, sino que se juega por afectos, por sensaciones, por una sensación de seguridad, por sensaciones de miedo también, a las que algunos saben dar respuesta y otros no”.

De su paso por Argentina, destacó su participación en la marcha universitaria y la vitalidad de la movilización social: “Vi el nivel de movilización y volumen de movilización, no solamente en Buenos Aires, sino que había sido como nacional. Y sin embargo, una falta de articulación de ese rechazo, ¿no? Es, es como políticamente una cosa que se identifica, que creo que también sucede en muchos otros sitios y que también sucede en España”.

La entrevista concluyó con una reflexión sobre el futuro: “La política también opera por ciclos, por péndulos, por vaivenes, momentos de olas, donde perfectamente pasa algo que parece que va a arrasar para siempre y luego hay una reacción de repente contra eso. Hay que tomarlo como un poco de forma más relajada”.

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