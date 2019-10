Sin embargo, a pesar de los beneficios, no tenía una vida normal. No hablaba ruso y sus amistades eran muy limitadas. Por lo general era a muy pocos españoles a los que no decía su verdadera identidad. En un momento ayudó a Dolores Ibarruri, “la Pasionaria”, a escribir la historia del comunismo durante la guerra civil española. Más tarde le pedirá al dirigente comunista español Santiago Carrillo que lo ayude a volver a España, tras la muerte de Francisco Franco. El líder comunista lo instará a escribir unas memorias sobre su tiempo y el asesinato de León Trotsky. Mercader entendió que no podía, ni debía, escribir sobre ello. Es como si alguien le hubiera pedido al propio Carrillo que relatase la feroz matanza de los comunistas en Paracuellos de Jarama (a fines de 1936). En uno de los tantos testimonios de ese encuentro, Carrillo dirá que Mercader parecía “un hombre derrumbado que había perdido la juventud, la vida y estaba aislado”.