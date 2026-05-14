Se cumple un mes del juicio por Maradona: las defensas tienen el protagonismo y Luque, confiado, declarará por sexta vez

Francisco Oneto con su defendido Leopoldo Luque y su colega Roberto Rallín, al lado de Vadim Mischanchuk, defensor de Agustina Cosachov

Este jueves se cumple un mes desde el inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, cuyo desarrollo se había frustrado en 2025 tras la nulidad del primer debate oral provocado por el escándalo del documental que realizaba la entonces jueza Julieta Makintach.

Con otro tribunal y nuevos participantes en los equipos de los siete imputados que tiene este proceso oral, el juicio finalmente arrancó el pasado 14 de abril y ya lleva cuatro semanas de desarrollo sin interrupciones. Para esta causa, es un logro.

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Sin embargo, nada es igual al año pasado: esta vez, y lógicamente, los defensores y acusados van un paso adelante. A diferencia de 2025, lograron mostrarse sólidos ante las acusaciones de la fiscalía y lograr un gran protagonismo en este primer tramo del debate, en el que tuvieron una respuesta para todo.

Esto se debe a que los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari ya habían mostrado gran parte de su estrategia en el proceso anulado y perdieron la capacidad de sorpresa, como ellos mismos habían advertido al comienzo de este nuevo juicio.

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Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren (RS Fotos)

Los defensores de los acusados Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, lograron utilizar la información para nivelar la cancha y, en muchos casos, usarla a favor.

El mejor ejemplo probablemente sea el del neurocirujano, quien también incorporó a los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín a su equipo y comenzó a levantar su perfil. En este nuevo debate, Luque, que antes nunca había declarado, amplió su indagatoria numerosas veces y hasta se adelantó a defenderse ante prueba que todavía no se había mostrado pero que ya sabe que mostrarán.

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Este jueves, el imputado volverá a declarar y será la sexta vez que lo haga. Seguramente responderá a lo escuchado en la última audiencia, en la que reprodujeron un audio suyo donde se lo escuchó decirle a un cardiólogo que no le hiciera un estudio complejo del corazón a Maradona dos meses antes de su muerte porque no lo consideró necesario.

Leopoldo Luque hablando sobre estudios del corazón a Maradona

También ampliará su indagatoria el psicólogo Carlos Díaz, otro de los apuntados por la fiscalía que en 2025 no había hablado ante los jueces y ahora lo hará por segunda vez en este nuevo debate oral. Su declaración también estará relacionada con material audiovisual expuesto en la última jornada, en el que él hablaba sobre la salud cardiológica del Diez.

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Por su parte, la fiscalía presentará como testigo a Mario Schiter, el médico que acompañó a Maradona durante su rehabilitación en Cuba en el año 2000 y a quien le pidieron una opinión sobre la internación domiciliaria en la que finalmente murió el Diez en 2020. En ese entonces, Schiter había advertido que no le parecía una buena opción, pero no lo escucharon.

Qué se vio en el primer mes de juicio

En estas cuatro semanas que lleva el debate oral, los jueces del TOC N°7 de San Isidro -integrado por Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani- vieron cómo encontraron muerto a Maradona el 25 de noviembre de 2020, dónde pasó sus últimos 15 días de vida y las conclusiones que arrojó su autopsia.

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Muchos de los testigos que pasaron hablaron del abdomen hinchado de Diego, varios expertos dijeron que ese edema probablemente comenzó a producirse días antes del fallecimiento y forenses aseguraron que el Diez tenía la mayoría de sus órganos con signos de sufrimiento.

También se dijo que el ex DT habría sufrido una agonía prolongada de hasta 12 horas. Esto, según los testimonios, se pudo comprobar por unos coágulos de sangre que tenía en su corazón.

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La infografía detalla los resultados clave de la autopsia forense de Diego Maradona, mostrando la insuficiencia cardíaca como causa principal y los daños observados en sus órganos, con la confirmación de ausencia de alcohol y drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jueces escucharon el duro testimonio de la hija de Diego, Gianinna Maradona; de su expareja, Verónica Ojeda; y de la hermana del Diez, Rita Maradona.

Asimismo, oyeron las defensas de dos de los imputados: Leopoldo Luque y Carlos Díaz, psicólogo y neurocirujano.

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Luque remarcó su buena relación con Diego, dijo que siempre quiso lo mejor para él y explicó punto por punto cada acusación que escuchó en su contra. Además dejó en claro que él nunca asumió la responsabilidad de la internación domiciliaria donde murió Maradona e intentó refutar varias conclusiones de la autopsia.

Díaz, por su parte, declaró que conoció a Maradona apenas un mes antes de su muerte y que lo vio apenas dos veces durante su estadía en la casa de Tigre en la que falleció. También subrayó que nunca cobró por atenderlo porque solo lo quería ayudar y que nunca hubiera deseado este final.

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Luque y Díaz, al igual que Cosachov, Almirón, Di Spagna, Perroni y Forlini, están acusados de homicidio con dolo eventual por desatender a Maradona en sus últimos días.