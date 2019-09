–Terminada la guerra quiero quedarme a vivir en España.

–Tu no eliges. Ninguno de nosotros elige. Sólo hacemos lo que decide el partido.

–Me niego.

–Métete esto en la cabeza de una puta vez. No piensas, solo obedeces. No actúas por tu cuenta, sólo ejecutas. No decides, solo cumples. Tú serás mi mano en el cuello de ese hijo de puta, mi voz será la del camarada Stalin, y Stalin piensa por todos nosotros.