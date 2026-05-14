Cambio de paradigma en la industria automotriz: por qué cae la producción pero suben las exportaciones de 0 km argentinos

La producción automotriz cayó en abril un 17% pero las exportaciones subieron casi al 19%. El contraste marca el rumbo que está tomando la industria local para crecer

Los números son fríos y no siempre reflejan todo el escenario en el que se desarrolla una actividad. La industria automotriz argentina está transitando un período de profundos cambios que arrojan números negativos en general para el sector industrial, pero que, sin embargo, no representan la realidad de todas las marcas sino solo de algunas.

A diferencia de lo que sucedió en otros meses, las cifras de abril de producción y exportaciones publicadas recientemente por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), reflejan resultados distintos, que requieren una explicación. La producción cayó un 17,5% respecto a abril de 2025, pero las exportaciones subieron un 18,8% en la misma comparación. ¿Cómo se entiende?

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El primer dato que se debe observar en relación con la producción es el de la fabricación diaria de las plantas argentinas, que es más real que el resultado total del mes. En marzo se fabricaron 41.716 unidades y en abril 37.521, lo que representó una caída del 10 por ciento. Sin embargo, al tener un día menos de actividad, el promedio de marzo fue 2.317 autos por día, y el de abril 2.207, con lo que la caída real fue del 4,8 por ciento.

Los cambios de proyectos industriales en Renault y Volkswagen contrastan con las paradas de producción de Peugeot en Palomar por caída de la demanda de 208 y 2008.

El análisis del escenario

Este número puede ser un alivio, pero no deja de ser una mala noticia, aunque si se considera que la planta de Palomar de Stellantis tuvo solo dos semanas de actividad contra tres semanas de marzo, se podría encontrar la respuesta a la diferencia en ese cambio en el ritmo de producción de la fábrica que produce los Peugeot 208 y 2008. De hecho, la compañía ya anunció que volverá a parar dos semanas entre el 25 de mayo y el 7 junio, y entre los días 13 al 26 de julio nuevamente.

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Esa situación está motivada por dos factores que actúan en paralelo. Una caída de demanda en Brasil, que se mantiene cercana al 30% respecto al año anterior, y un stock de unidades ya producidas que todavía no se comercializaron en el mercado argentino, y que esperan clientes en la misma planta y en la red de concesionarios de todo el país.

Mientras eso sucede con Peugeot, la otra planta de Stellantis en la que se fabrican Fiat y RAM en Córdoba, sigue funcionando normalmente. De hecho, el Cronos es el tercer auto más vendido del mercado, por detrás del Peugeot 208, pero lleva vendidos casi 7.000 autos en Brasil, mientras los Peugeot juntos no llegan a 5.000 en los primeros cuatro meses del año. Además, con la llegada de Fiat Titano y Ram Dakota, dos pickups medianas, no sólo aumento el volumen de producción sino también de exportaciones.

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La planta de Toyota en Zárate exporta la pickup Hilux a 22 países de Latinoamérica y se prepara para un récord de producción en 2026 con 183.400 unidades. (Infobae)

Pero el escenario es distinto para los dos productores principales de pickups de Argentina, Toyota y Ford, que mantienen sus ventas locales y sus exportaciones en crecimiento. Toyota ya anunció que espera fabricar 183.400 unidades este año, lo que marcaría un récord de producción en Zárate, y Ford también comunicó un aumento en la velocidad de línea en Pacheco para producir más de 80.000 unidades en 2026.

La diferencia entre las fábricas de camionetas y las de SUV y autos particulares es notable. Toyota mejoró un segundo la velocidad de producción de Hilux y SW4 este año, bajando de 90 a 89 segundos de lapso entre la salida de un vehículo por la punta de línea, lo que implica producir 2.000 unidades más en todo el año.

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Para cumplir la meta del año, más allá de trabajar en tres turnos de lunes a viernes (la planta no para las 24hs), tienen planificado trabajar al menos dos turnos los días sábado para compensar las horas que se detendrá la línea durante el Mundial de Fútbol, y para poder aumentar la producción de 2025, que fue de 180.700 automóviles.

Martín Galdeano aseguró que si Ford fabricara un SUV dificilmente podría mantener el proyecto industrial en Argentina. Por eso la apuesta es expandir la gama de Ranger en General Pacheco

Ford, en tanto, ya empezó a fabricar las Ranger cabina simple con chasis o caja este año, e incorporará las Ranger Híbrida enchufable y la Ranger Tremor en 2027. Pero el diagnóstico de su presidente, Martin Galdeano, fue contundente: “si produjéramos SUV probablemente no podríamos mantener la operación industrial como tenemos hoy. El secreto está en la especialización en pickups”, señaló.

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La otra automotriz que vende pickups en volúmenes altos en Argentina es Volkswagen, cuyos directivos comprendieron que ese era el camino para crecer a nivel de producción en el mercado actual, y comenzarán a fabricar la nueva VW Amarok en 2027, dejando de lado la generación actual, que incluye descartar el potente motor V6, y dejar de producir también el SUV Taos, que ahora viene desde México.

La nueva Amarok, planteada sobre la plataforma Maxus china, socio de VW en ese mercado, tendrá también una versión híbrida (¿enchufable?), con la que esperan crecer también en el mercado de exportación que hoy está limitado por las especificaciones de emisiones de la versión actual.

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La otra planta que está en ese mismo proceso es Renault, que ya dejó de producir Alaskan (lo hacia en conjunto con Nissan que se retiró como productor y solo importará vehículos desde Brasil, México y Japón), y finalizó los ciclos industriales de Logan, Sandero y Stepway, quedándose solo con el furgón Kangoo mientras esperan la llegada de la nueva pickup Niágara para fin de este año.

“Actualmente estamos en lo que llamamos ‘atravesar el desierto’ y que en la planta describen como ‘el piletón’, porque estamos en un pico de caída de producción mientras preparamos la planta para Niágara, y volveremos a subir cuando empiece la producción de la pickup”, comentó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina a Infobae.

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Sin embargo, la lectura del CEO de la marca francesa respecto a la situación actual de la industria no es negativa. “No hay un problema de desidustrialización sino de cambio”, señaló.

Y luego explicó que “cuando mirás el Top 10 de los autos más vendidos en Argentina, 6 o 7 son de fabricación nacional. Ese es un indicador que hay que mirar. Si en algún momento, del Top 10, 9 no son argentinos, ahí tendremos un problema. Y después, cuando mirás el Top 15 de Brasil, el total de autos particulares son brasileños, pero en utilitarios hay 5 argentinos. Y eso también marca que el rumbo de producir utilitarios es el correcto, porque Brasil es nuestro principal cliente”, finalizó.

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Igor Calvet, Cláudio Sahad, Rodrigo Pérez Graziano y Juan Cantarella participan en un panel de la Convención automotriz del Mercosur durante Automechanika 2026 en Buenos Aires. (AFAC)

El mercado argentino 2026

En efecto, las cifras lo confirman. Con los números oficiales de abril cerrados, en los diez autos más vendidos de los primeros cuatro meses en Argentina, están la Toyota Hilux, el Peugeot 208, el Fiat Cronos, la Ford Ranger, el Chevrolet Tracker, la Volkswagen Amarok y el Peugeot 2008. Hay uno chino, el Ford Territory que importa la propia marca argentina, y dos brasileños, el Volkswagen Tera y el Chevrolet Onix.

Los próximos dos meses, sin embargo, deberían volver a mostrar resultados similares de producción, y si Peugeot recupera el ritmo una vez liberado el stock de unidades pasivas que tiene actualmente, se podrían igualar valores como los de marzo.

Pero mientras la industria argentina no produzca más “autos exportables” como ocurrirá sobre fin de año, pero especialmente en 2027, el año parece marcado como un verdadero desafío para las automotrices que todavía no exportan pickups.

Así lo explicó el presidente de Adefa, explicó Rodrigo Pérez Graziano, al señalar que “el sector está en plena transición y los datos del primer cuatrimestre de 2026 lo reflejan. La actividad durante abril registró una dinámica donde la producción sigue enfrentando desafíos estructurales. Además de la incidencia de los feriados, la caída interanual responde al proceso de adecuación de las terminales por el recambio de oferta industrial (nuevos proyectos) y el impacto directo del cese de algunos modelos”.