América Latina

Marco Rubio aseguró que la riqueza de Cuba “está controlada por una empresa propiedad de generales militares”

El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo que actualmente en La Habana las personas “literalmente comen basura de las calles” mientras la “empresa” que, según denunció, controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares”

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Marco Rubio aseguró que la riqueza de Cuba “está controlada por una empresa propiedad de generales militares” (REUTERS)
Marco Rubio aseguró que la riqueza de Cuba “está controlada por una empresa propiedad de generales militares” (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a cargar el miércoles contra el régimen de Cuba y aseguró que la isla “está controlada por una empresa propiedad de generales militares”, en medio del endurecimiento de las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump contra La Habana.

La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”, afirmó Rubio durante una entrevista exclusiva con Fox News, transmitida el miércoles por la noche y grabada a bordo del Air Force One rumbo a China.

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El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo que actualmente en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles” mientras la “empresa” que, según denunció, controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares”.

Las declaraciones de Rubio llegaron una semana después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra el conglomerado militar cubano Gaesa, su directora y la minera Moa Nickel, una empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt International.

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Según Rubio, las nuevas sanciones forman parte de “medidas decisivas” destinadas a “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”.

El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo que actualmente en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles” mientras la “empresa” que, según denunció, controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares” (REUTERS)
El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo que actualmente en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles” mientras la “empresa” que, según denunció, controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares” (REUTERS)

“A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas. Cabe esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas”, agregó el funcionario estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa “constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, debido a que controla “un estimado del 40% o más de la economía de la isla”, en beneficio de las “élites corruptas”, mientras el pueblo cubano atraviesa una severa crisis económica.

La administración estadounidense informó que las sanciones buscan limitar el acceso del régimen cubano a recursos económicos y financieros.

Trump firmó el pasado 1 de mayo una orden ejecutiva para ampliar el alcance de las sanciones contra Cuba hasta incluir a casi cualquier persona o empresa no estadounidense que mantenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas.

Las medidas se sumaron al bloqueo petrolero impuesto por Washington contra Cuba en enero pasado.

Trump firmó el pasado 1 de mayo una orden ejecutiva para ampliar el alcance de las sanciones contra Cuba (EP)
Trump firmó el pasado 1 de mayo una orden ejecutiva para ampliar el alcance de las sanciones contra Cuba (EP)

En paralelo, Trump afirmó en las últimas semanas que Estados Unidos “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” y planteó la posibilidad de desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln hacia aguas del Caribe.

Las nuevas sanciones y declaraciones oficiales marcaron una nueva escalada en la presión de Washington sobre La Habana, en un contexto de creciente tensión entre el régimen de Miguel Díaz-Canel y el gobierno estadounidense.

(Con información de EFE)

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