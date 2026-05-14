El hijo de Nora Dalmasso lamentó no poder juzgar a Roberto Bárzola y cuestionó nuevamente a los fiscales: “Fue macabro”

El hijo de Nora Dalmasso aseguró que el último acusado que tuvo la causa continúa en libertad, tras vencerse el plazo judicial (Gentileza: A24)

A una semana de la destitución por mal desempeño de los tres fiscales que estuvieron a cargo de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, aseguró que fue “lo justo”, puesto que él mismo fue uno de los imputados en la causa. “Fue macabro”, dijo en relación con la hipótesis que lo vinculó con el homicidio. Sin embargo, confesó sentir impotencia al no poderse juzgar a Roberto Bárzola, el parquetista cuyo ADN fue encontrado en la escena casi 20 años después.

Luego de que el expediente cayera en manos del fiscal Pablo Jávega, por medio de la revisión de las pruebas, se llegó a la conclusión de que el presunto asesino estuvo, incluso, entre las primeras personas que habían sido indagadas. Tras enviarse a analizar el material genético recuperado del cuerpo y la bata de la víctima, se identificó al hombre como el presunto autor del asesinato.

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“Pensamos que el asesino es Bárzola”, sostuvo Facundo durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de A24. Sobre todo, tras recordar que “el ADN de él está en el cinto de la bata, en 8 de los 12 pedazos y en el cuerpo de mamá encontraron un cabello púbico de él”. Por este motivo, remarcó: “Todo explica que Bárzola estuvo ahí”.

De la misma manera, trazó un paralelismo temporal al recordar que, mientras se llevaba a cabo el sepelio de la víctima, el parquetista estaba siendo indagado. Incluso, en la misma declaración señaló que el último acusado se había situado en la escena del crimen dentro de la ventana temporal en la que Dalmaso fue asesinada.

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Bárzola fue sobreseído en octubre del año pasado, luego de que la Justicia dictaminara que la causa expiró

Macarrón explicó que el resultado del ADN lo ayudó a relacionar otros acontecimientos previos al crimen. Uno de ellos se trató de una carta anónima que había recibido su padre, Marcelo, en donde le sugerían investigar a los obreros porque entre ellos supuestamente se encontraba un “depredador sexual con resentimiento a una mujer rica”.

“Había una especie de clasismo, había una cuestión. Mi mamá se había peleado con él, lo dice mi abuela, por el polvillo en la cocina”, contó el joven, para luego reprochar la falta de incapacidad de los fiscales de unir esos puntos en común. Y cuestionó que solo se centraron en buscar al supuesto amante de su madre, por medio de la interrogación a un total de 58 personas.

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Por este motivo, confesó sentir impotencia porque el presunto autor del crimen de su madre continuara con su vida en libertad por las calles de Río Cuarto. “¿Hasta qué punto uno puede vivir con la espada clavada de saber que la persona que más probablemente mató a tu mamá sigue libre y no podés hacer nada?“, reprochó.

Sin embargo, Macarrón reconoció que, al escuchar la sentencia por el enjuiciamiento, “hubo un alivio”. “Nunca me imaginé que estas personas que nos persiguieron durante tanto tiempo y de las formas más brutales iban a terminar algún día sentadas en el banquillo de los acusados”, reflexionó. Asimismo, indicó que el haber tenido que llegar a ese extremo era “triste” e invitaba a la sociedad a reflexionar.

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A casi 20 años del crimen de Nora Dalmasso, el caso quedó impune

De la misma manera, relató el impacto personal que tuvo la investigación y la exposición pública: “El precio que pagué por no ser uno más fue perder a mi mamá”. Además, señaló que el expediente estuvo marcado por el concepto de la “mala víctima” y la construcción mediática de un personaje que no se correspondía con la verdadera personalidad de Nora Dalmasso.

A raíz de la narrativa que se instaló y que terminó por colocarlo en el centro de las sospechas como presunto autor del crimen, Facundo consideró que la imputación lo hizo “crecer de golpe”. Y recordó: “Creo que te disociás, porque llega un momento en el cual el horror es tan grande que como que te anestesias un poco, ¿no? Porque hay mucho atropello, hay mucha maldad en todo lo que vivimos”.

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Tras recordar que el fiscal Javier Di Santo había planteado como hipótesis del crimen que el joven había abusado sexualmente de su madre, para después asesinarla bajo la presunción de que Nora no había aceptado su orientación sexual, Macarrón consideró que era “macabro” y “cruel”. “Solo una persona muy mal, muy enferma de su cabeza puede llegar a pensar una cosa así sin pruebas”, señaló.

“Estaba el prejuicio de que ser gay es ser delincuente”, señaló. “Hacía boxeo y me lo imaginaba a él. Después me empezó a dar lástima en el peor sentido”, recordó. Además, apuntó contra la falta de autocrítica en el accionar de quienes lo acusaron injustamente.

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“La soberbia o el empecinamiento fue tal que le desearía mucha suerte en la vida y que me explique por qué hizo lo que hizo. Mirá que pasó el jury, mirá que los destituyeron, en este caso al fiscal Di Santo, que era el que me imputó a mí. Y hasta el día de hoy, el tipo nunca dijo: ‘La verdad, me equivoqué’”, concluyó.