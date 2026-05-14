Sociedad

El crudo relato del trabajador que encontró el cuerpo de la nena atacada por el perro: “El animal estaba ensañado”

El hombre fue quien separó al perro de la niña. “Fui a verla y la niñita ya no respiraba”, relató. El informe forense registró 14 lesiones profundas en el cuello y la cabeza

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Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
El cuerpo de la nena fue encontrado por un trabajador del cementerio

Luego de que trascendiera la noticia de la muerte de una niña de 4 años tras ser atacada por un perro mestizo, habló el trabajador del cementerio de Cosquín -en el valle de Punilla- donde ocurrió la tragedia. El hombre fue el primero en percatarse de que algo inusual estaba sucediendo a pocos metros de donde se encontraba trabajando y, al acercarse, se encontró con la fatal escena. “El animal estaba ensañado”, narró.

Roberto brindó detalles estremecedores sobre la escena en donde encontró el cuerpo de la menor. “Estaba realizando tareas en el lugar cuando escuché un escándalo y me acerqué para ver qué había pasado”. Al llegar al predio ubicado frente al cementerio, advirtió que el portón del terreno estaba abierto, algo que no era habitual.

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“Me acerqué y el perro estaba muy mal, ensañado. No dejaba entrar a nadie”, continuó explicando a Telenoche. Para poder llegar hasta la niña, recurrió a lo único que tenía a mano que era un escobillón y una botella de agua. “El perro retrocedió. Fui a verla y la niñita ya no respiraba“, añadió.

Las autoridades aún trabajan para determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a que el animal reaccionara de esa manera; sin embargo Roberto cree que el perro estaba comiendo y que la niña “invadió su terreno”. Esa fue una de las posibilidades que se barajó desde un primer momento. La menor vivía en la casa contigua al terreno donde fue atacada y creen que estaba caminando por la calle cuando ingresó al predio a través del portón, que permanecía abierto.

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Al mismo tiempo, aseguró que no tenía fama de ser "peligroso" o "salvaje" entre los vecinos de la zona.

Una nena de 4 años murió tras ser atacada por un perro en Cosquín
La nena sufrió mordeduras de gravedad en la zona del cuello

El ataque ocurrió cerca del mediodía. Personal policial, bomberos y la Guardia Local de Cosquín desplegaron un operativo de emergencia en el lugar, pero sus esfuerzos por salvar a la pequeña no dieron resultado, según informó La Voz. La directora de Defensa Civil de la ciudad, Laura Barreiro, confirmó el deceso en diálogo con Cadena 3: “Nos dimos con esta situación al mediodía. Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva y respeto para la familia que está atravesando este dolor”.

Tras la autopsia realizada en la ciudad de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal provincial precisó que la causa del fallecimiento fue “shock hipovolémico debido a herida contusa penetrante en el cuello con ruptura de carótida izquierda”. El informe forense registró 14 lesiones profundas en el cuello y la cabeza, y 18 heridas superficiales. La Policía había confirmado previamente que las heridas más graves se concentraban en la zona del cuello.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, liderada por la fiscal Silvana Pen, quien coordina las tareas investigativas junto a la Dirección de Investigaciones Criminales de la Departamental Punilla y bomberos. La zona del ataque permanecía cercada para el trabajo de los peritos criminalísticos, mientras las autoridades avanzaban en la reconstrucción de los hechos y buscaban establecer la procedencia y la raza exacta del animal involucrado.

Otro ataque animal en Misiones

Imagen borrosa de seguridad: un perro oscuro y una persona detrás de una valla en un patio con césped. Edificios y árboles al fondo
Un perro atacó a un menor de 11 años en Misiones, cuya madre denunció el hecho, y el animal presuntamente implicado en el incidente sigue suelto.

A comienzo de mes, un nene de once años fue atacado por un perro en la localidad de Alem, provincia de Misiones, cuando regresaba a su casa después de la escuela. “El perro habitualmente está suelto, la gente sale de su casa, deja el portón abierto y sale. Rompe cadenas, hemos visto como rompe las rejas de su casa y pasa el cuerpo. Es muy sigiloso”, explicó la madre del niño en diálogo con Infobae.

El niño fue asistido inicialmente en el hospital de Alem y luego derivado a Posadas por la gravedad de las lesiones. El parte médico indicó que tuvo suturas de entre tres y cuatro centímetros en la pierna derecha, una herida de cinco centímetros en el antebrazo derecho y lesiones adicionales en el abdomen, con un tiempo de ecuperación estimado de 25 a 30 días.

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