Inflación a la baja, dólar estable y un riesgo latente: cuáles son las proyecciones económicas del BCRA para 2026

El BCRA proyectó una baja de la inflación a partir de abril. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una visión de optimismo cautelosa sobre la evolución de la economía local para 2026, aunque advierte que el riesgo de un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales continúa siendo un factor de vulnerabilidad externa para la Argentina.

Según el último Informe de Política Monetaria (IPOM), “un agravamiento de las tensiones podría desencadenar un escenario disruptivo con mayores contracciones financieras y problemas severos en el suministro de insumos críticos”, como la energía y los fertilizantes, lo que podría reavivar la inflación a nivel global.

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Pese a ese contexto, la entidad remarcó que la estabilidad financiera argentina muestra fundamentos estructuralmente sólidos, ya que “el comportamiento del tipo de cambio nominal y de las tasas de interés se ha destacado” en comparación con otros episodios internacionales similares. Esta solidez, según el BCRA, permitió que el país atravesara el shock geopolítico reciente sin registrar impactos desestabilizadores en los mercados locales.

Respecto de la actividad económica, el informe indicó que el primer trimestre del año reflejó una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) debido a la normalización de la producción agropecuaria tras la cosecha récord de trigo. Aunque los datos de febrero expusieron caídas mensuales e interanuales, el BCRA consideró que “estas serían transitorias”, y que tanto la producción industrial como la construcción evidenciaron en marzo una recuperación que llevó el promedio trimestral a un nivel similar al del cuarto trimestre de 2025.

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El documento destacó la persistencia de una “heterogeneidad del crecimiento interanual a nivel sectorial”, con el agro, la explotación de minas y canteras y la intermediación financiera como sectores más dinámicos desde 2024. En cambio, industria, comercio y construcción sufrieron caídas interanuales, “afectadas por el aumento de la incertidumbre electoral”, aunque el BCRA proyecta que pasado ese shock, estos sectores mejorarán su desempeño.

En materia de inflación, la autoridad monetaria explicó que en el primer trimestre la suba de precios respondió principalmente a “la estacionalidad y la actualización de las tarifas de servicios públicos”, así como a un “shock de oferta inesperado en el precio de los combustibles” asociado al petróleo internacional. La inflación promedio mensual llegó al 3,1%, con un máximo de 3,4% en marzo. “El impacto de primera ronda de estos factores sobre el IPC no produjo repercusiones visibles de segunda ronda”, sostuvo el BCRA, y atribuyó la contención a la orientación de las políticas fiscal y monetaria.

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En tal sentido, el análisis resaltó que “la ausencia de presiones inflacionarias inerciales en los mercados de trabajo y cambiario, junto con la reversión de factores estacionales, anticipa una rápida disminución de la tasa de inflación mensual en los próximos meses”. En ese contexto, el organismo presidido por Santiago Bausili anticipó una desaceleración de la inflación en abril y mayo, impulsada por la moderación en el rubro carnes y derivados y un freno en educación, aunque persistirá el efecto de las naftas por el arrastre del aumento de marzo.

Respecto al tipo de cambio y la acumulación de reservas, el BCRA remarcó que desde el inicio del año adquirió más de USD 7.800 millones en el mercado de cambios, “tres cuartos de lo contemplado como piso para todo 2026”. Además, el volumen comprado diariamente representó un 10% del total operado, superando el 5% establecido en el programa de compras, y todo ello “sin generar presión sobre el tipo de cambio”.

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Para el resto del año, la entidad proyecta que la economía argentina consolidará su superávit comercial, en parte por una cosecha agrícola que, con condiciones climáticas favorables y tras la reducción de derechos de exportación, “se encamina a ser la más alta de la historia”. Además, espera que los sectores de energía y minería incrementen los envíos externos a medida que maduren proyectos amparados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el “Súper RIGI”. Según los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el saldo comercial de bienes llegaría a USD 16.506 millones en 2026.

En el plano fiscal, el IPOM destaca que el Sector Público Nacional no Financiero registró un superávit primario de $5,5 billones en el primer trimestre, equivalente a 1,2% del PIB, con ingresos totales que avanzaron 1,6% en términos desestacionalizados. La recaudación nacional ajustada por estacionalidad se ubicó en torno al 20% del PIB, nivel que no se verificaba desde 2006, según datos oficiales.

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Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). EFE/Lenin Nolly

El informe también subrayó el impacto de la política monetaria sobre la reducción de la pobreza. El BCRA calculó que, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la tasa de pobreza cayó 15,3 puntos porcentuales, de los cuales 5,9 puntos se atribuyen directamente a la disminución de la inflación.

En relación al crédito, el BCRA anticipó que el financiamiento bancario en pesos acompañará, con rezago, el dinamismo ya observado en el segmento en dólares, que creció 26,4% entre fines de diciembre y comienzos de mayo. La perspectiva es que la actual moderación de las tasas en moneda local, la estabilización de la mora bancaria y el proceso desinflacionario consoliden la recuperación de la demanda de dinero.

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El reporte señaló que el avance de leyes como la de Modernización Laboral y la creación de mecanismos para incentivar la inversión y el ahorro formal, como el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones y los Fondos de Asistencia Laboral, configuran “un entorno propicio para la expansión de la inversión, tanto local como extranjera”. Además, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la normalización en la remisión de utilidades completan el escenario favorable previsto por la entidad para el desarrollo productivo.

Así, el BCRA prevé una continuidad en el crecimiento y una baja de la inflación, con el respaldo de una política fiscal y monetaria disciplinada, aunque advierte que la incertidumbre global, en especial en los mercados de energía, sigue siendo el principal riesgo para la economía argentina en los próximos meses.

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