“La cualidad ascética de Hitler es conocidas popularmente y está justificada por muchos escritores. Hitler mismo, según Hermann Rauschning (ex nazi que huyo de Alemania en 1934), acredita su vegetarianismo y su abstinencia de tabaco y alcohol a la influencia de Wagner. Él atribuye gran parte de la decadencia de la civilización a la intoxicación abdominal por excesos. Este ascetismo de Hitler es aún más sorprendente entre un pueblo que, en general, come mucho y es aficionado a beber. Es digno de mención, sin embargo, que a veces Hitler no es reacio a ciertos tipos de indulgencias. Él es, por ejemplo, excesivamente aficionado de dulces, dulces y pasteles y voluntad consumirlos en grandes cantidades… La vida de Hitler es individual, anarquía islámica, obstinada y desordenada y, sin embargo, él predica ‘mi nuevo orden’ y exige puntilloso disciplina de sus subordinados”.