"Estos últimos meses he notado algunos cambios físicos, cosas que antes no me sucedían y empecé a preocuparme. Entonces me di cuenta de la falta de información que tenía. Los pensamientos que me surgían eran catastróficos", dice la periodista, que empezó a preguntarse por qué: "No hablamos del climaterio, de la menopausia, y pensamos que es algo que está lejos. Y tenemos un montón de ideas acerca de este estadio que atravesamos, no solo las mujeres, hay hombres trans que también lo atraviesan".