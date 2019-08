Pero no solo se trata de números fríos. Como aclara Mileo, estos insumos representan "un gasto no optativo porque dado el estigma alrededor de la menstruación, hay una censura social ante la evidencia del cuerpo menstrual. Es decir, si hay una mancha, no se puede habitar el espacio público, no está bien visto. Ese gasto impacta en ingresos que de por sí son menores. Siete de cada diez personas pobres del país son mujeres, las mujeres tenemos mayores tasas de desempleo y de precarización, hay brecha salarial. Entonces hablamos de poblaciones triplemente vulneradas en lo económico, también muchas mujeres son jefas de hogar, y tal vez en una casa donde hay una madre soltera con dos hijas que menstrúan, el gasto representa gran parte de los ingresos."