Chivas vs Cruz Azul: dónde y cuándo ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)

Chivas y Cruz Azul definirán este fin de semana al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX cuando se enfrenten en el partido de vuelta de las semifinales.

Después del empate en el duelo de ida, la serie permanece abierta, aunque el conjunto rojiblanco llegará con una ventaja mínima gracias a su mejor posición en la tabla general.

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El equipo tapatío podría mantener la paridad global y, aun así, avanzar a la serie por el título, mientras que La Máquina está obligada a ganar para asegurar su lugar en la final del futbol mexicano.

Fecha, horario y transmisión del Chivas vs Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul se disputará el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.

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El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible a través de Amazon Prime, plataforma que tendrá los derechos del encuentro de semifinales.

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Con la eliminatoria todavía sin definirse, ambos equipos buscarán aprovechar sus condiciones para instalarse en la final del Clausura 2026.