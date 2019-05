— Sí. Bueno, a mí lo que me encanta del personaje, que es mi tatarabuelo, es que es tan complejo. Porque a mí me había costado hacer personajes complejos y creo que me quedó, me quedaron esos personajes llenos de esa complejidad que no son ni buenos ni malos, que pueden tener grandes momentos, sublimes digamos, y al mismo tiempo momentos de gran miseria humana. Entonces yo creo que sí tiene muchas expectativas cuando de repente se da cuenta de estar vivo ¿no? Porque al principio él se quiere morir. Y se quiere morir porque no quiere empezar de nuevo la vida, no quiere volverse a crear una identidad porque ha sido un hombre que ha tenido todo, duque, con dinero, con palacios lindísimos, con el respeto social. Entonces renunciar a eso, es la historia de la pérdida del poder. De ese poder social. Una pérdida del poder social que se compensa con un enriquecimiento del ser humano. Él adquiere la humanidad a partir de perder lo que le ha venido por herencia. Y entonces a mí me encantó ese proceso también, él llega imaginate de ser un par de Francia a irse a meter en un pueblito en Nicaragua, acabar siendo como médico, encontrarse el amor otra vez que creía perdido para siempre. Y es fascinante.