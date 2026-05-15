Sheinbaum sostiene llamada con Trump en medio de tensión por caso Rocha Moya y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump esta mañana. | X- Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la tensión que se ha generado entre ambos países por el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, así como por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

En su cuenta de X, la mandataria dijo que la conversación fue “cordial y excelente”, detallando que durante la llamada reafirmó el trabajo que realiza en temas de seguridad y comercio.

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“Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió en su cuenta de X.

Agregó que ambos acordaron dialogar nuevamente y continuar la comunicación con “algunos” funcionarios de Estados Unidos, que próximamente visitarán México, sin precisar quiénes serán ni cuando viajarán al país.

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Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, agregó.

La llamada entre ambos mandatarios ocurre a casi un mes de que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) murieron en un operativo de seguridad realizado en Chihuahua y a tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México detener y extraditar a Rubén Rocha Moya, junto a 10 funcionarios de Sinaloa, por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado de dicha entidad.

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