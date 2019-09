La cuestión trató de ser ocultada a la opinión pública pero los grupos de poder siguieron los hechos con la mayor atención, en silencio y conteniendo la respiración, porque no sabían cómo podía desenvolverse la vida nacional –y sus profundos entredichos—tras la desaparición física del líder. Como bien había relatado la revista Time, el 20 de agosto de 1973, durante un diálogo de Perón con sus médicos, éste les dijo: "Díganme la verdad, como ustedes saben, yo no soy un 'enfermo' sino 'el enfermo'. Sé que no me queda demasiada cuerda. Estoy cansado. Ya no soy el de antes".