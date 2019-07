"En cuanto a Isabel, ella se daba cuenta de que López Rega le creaba grandes problemas porque el ministro entendía en que él la había puesto como Presidenta y que había traído a Perón. Esos eran sus argumentos preferidos para justificar su creciente poderío. Perón me lo dijo veinte veces, si no hubiera sido por la desviación a la izquierda de Héctor Cámpora no hubiera estado en este brete. En mayo de 1974, el general me ofreció la Secretaría de Información Pública pero le expliqué que no podía ni debía aceptarla. Yo le dije, General, cumplo las ordenes, pero en el ejercicio del poder voy a tener que preceder como teniente coronel a generales, almirantes. Y oficiales de mayor graduación que la mía y eso significará ponerme a la cúpula militar en contra. Luego me arrepentí porque López Rega colocó en el cargo al gordo Villone", escribió el edecán.