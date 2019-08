Consultada acerca de si creía que había que ser católico o cristiano, o religioso, para oponerse al aborto, respondió: "No. La ciencia nos dice que ese feto es un ser humano, único y distinto de la madre y que hay que defender su vida desde el primer momento. Está en mí el hablar de mi fe, soy católica y así lo siento, pero también he visto a muchos jóvenes que no son religiosos y están a favor de la vida. La vida es sagrada desde el momento de la concepción. Si no la protegemos desde el comienzo, ¿por qué la protegeríamos después?"