Unos 6 millones de trabajadores podrán retirar su CTS: ¿Es el gasto del fondo lo más recomendable?

Expertos en finanzas señalan que utilizar estos recursos sin planificación podría generar dificultades para mantener una situación económica estable en los próximos meses. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La ampliación de la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026 permitirá que cerca de 6 millones de trabajadores en el Perú puedan retirar total o parcialmente este fondo laboral. La medida ha generado expectativa entre quienes buscan aliviar gastos familiares o enfrentar el incremento del costo de vida.

No obstante, especialistas financieros advierten que disponer de este dinero sin una estrategia clara podría afectar la estabilidad económica de muchas personas en el mediano plazo. El debate se centra ahora en si la CTS debe utilizarse para consumo inmediato o preservarse como un respaldo ante eventuales periodos de desempleo.

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La CTS vuelve a ser protagonista en los hogares peruanos

La CTS fue creada originalmente como una protección económica para los trabajadores frente a la pérdida del empleo. Sin embargo, las sucesivas autorizaciones para retirar estos fondos han cambiado la manera en que muchos peruanos perciben este beneficio laboral.

En medio de mayores presiones sobre los ingresos familiares, expertos consideran que el principal riesgo es destinar el dinero únicamente a gastos cotidianos o compras impulsivas. “Más allá de la posibilidad de retiro, es importante recordar que la CTS fue diseñada como un respaldo frente a la pérdida de ingresos. La decisión no debería partir solo de la liquidez inmediata, sino de qué tan expuesta está una persona ante imprevistos”, señala Álvaro Gómez-Sánchez, gerente de productos financieros de RIMAC.

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La preocupación cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que la capacidad de ahorro sigue siendo limitada en el país. De acuerdo con el Global Findex 2025 citado por RIMAC, apenas el 34% de los adultos peruanos podría cubrir más de dos meses de gastos en caso de perder su principal fuente de ingresos.

La fecha límite para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es el 15 de mayo, pero el acceso al dinero podría demorar. Entérate de los plazos bancarios y cómo verificar tu saldo disponible.

Los usos más recomendados para este fondo

Especialistas en finanzas personales sostienen que la CTS puede convertirse en una herramienta útil si se administra con planificación. Una de las principales recomendaciones es evitar retirar el total del dinero apenas esté disponible.

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“Inevitablemente, muchas personas sienten la tentación de gastar la CTS apenas la reciben, especialmente en campañas comerciales o gastos cotidianos. Pero pequeñas decisiones, como no retirar todo el dinero de inmediato, pueden tener un impacto importante en la tranquilidad financiera futura”, explica Iván Mostacero, gerente principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

Entre las alternativas más sugeridas aparece la creación de un fondo de emergencia, pensado para cubrir gastos inesperados sin recurrir a préstamos. También se recomienda utilizar parte de la CTS para amortizar deudas con tasas de interés elevadas, lo que puede reducir la carga financiera mensual de las familias.

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Otra opción que gana terreno es destinar una parte de estos recursos a instrumentos de ahorro o inversión que permitan generar rentabilidad sin perder acceso rápido al dinero. Algunos especialistas indican además que existe un mayor interés por mantener parte de estos fondos en dólares como mecanismo de protección frente a la volatilidad económica.

Empresas enfrentan mayores riesgos en el cálculo de la CTS

El impacto de la CTS no solo alcanza a los trabajadores. En el ámbito empresarial, el cálculo y depósito de este beneficio se ha vuelto más complejo debido a cambios en la dinámica laboral y normativa.

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La CTS no solo impacta a los trabajadores, sino también a las empresas, donde el cálculo y depósito del beneficio se ha vuelto más complejo por cambios laborales y normativos. Foto: DepositPhotos

Factores como el incremento de feriados nacionales, los esquemas de trabajo híbrido, las remuneraciones variables, los subsidios y las modificaciones salariales han elevado el riesgo de cometer errores en los procesos de cálculo.

“El desafío ya no es conocer la fórmula, sino considerar correctamente todos los factores que influyen en el cálculo. Cuando el proceso sigue siendo manual o depende de Excel, el margen de error aumenta”, afirma Jimmy Huatuco, líder de implementaciones de Buk Perú.

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Las equivocaciones en el depósito de la CTS pueden generar consecuencias económicas importantes para las compañías. En 2026, las multas aplicadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pueden superar las 52 UIT en medianas y grandes empresas. En el caso de las pequeñas empresas, las sanciones pueden llegar hasta las 4,5 UIT, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la cantidad de trabajadores afectados.