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El ciclista colombiano Santiago Umba se mantiene en el Top 10 del Tour de Azerbaiyán y busca consagrarse como campeón

Santiago Umba y Diego Camargo siguen firmes en la pelea del Tour de Azerbaiyán 2026, ambos a solo 19 segundos del liderato en la clasificación general

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La cuarta y penúltima etapa del Tour de Azerbaiyán 2026 la ganó Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber) - crédito @CyclingAz/X

El ciclismo colombiano vuelve a tener un nombre protagonista en Europa. El boyacense Santiago Umba se mantiene dentro del Top 10 del Tour de Azerbaiyán 2026 y, a falta de una etapa para el final de la competencia, sigue ilusionando al país con la posibilidad de pelear por el título de la carrera asiática.

El corredor del equipo italiano Solution Tech-NIPPO-Rali ha mostrado regularidad y fortaleza en una prueba que ha tenido recorridos exigentes y finales veloces. Su desempeño ha sido uno de los más destacados entre los latinoamericanos presentes en la competencia y lo mantiene en la conversación por el podio, e incluso por el campeonato, dependiendo de lo que ocurra en la jornada definitiva.

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Yevgeniy Fedorov, líder del Tour de Azerbaiyán 2026 - crédito Azerbaijan Cycling Federation
Yevgeniy Fedorov, líder del Tour de Azerbaiyán 2026 - crédito Azerbaijan Cycling Federation

La etapa disputada entre Ganja y Naftalan sobre 152,8 kilómetros, fue ganada por el italiano Marco Manenti, del Bardiani-CSF 7 Saber. El europeo se impuso en el sprint final por delante del eritreo Henok Mulubrhan y del ecuatoriano Cristian David Pita. Entretanto, Santiago Umba logró mantenerse con el grupo principal y conservó su lugar entre los mejores de la clasificación general.

Además del boyacense, otro colombiano que continúa en la pelea es Diego Camargo, quien también ha tenido una actuación consistente a lo largo de la carrera. Ambos corredores han sido protagonistas en una competencia marcada por la presencia de equipos europeos y asiáticos de gran nivel.

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El corredor colombiano del Solution Tech-NIPPO-Rali se mantiene a 19 segundos del primer lugar de la clasificación general - crédito Azerbaijan Cycling race
El corredor colombiano del Solution Tech-NIPPO-Rali se mantiene a 19 segundos del primer lugar de la clasificación general - crédito Azerbaijan Cycling race

Así ha sido la carrera de Santiago Umba

El momento clave para Umba en la carrera se presentó durante la segunda etapa, una jornada rompe-piernas entre Bakú e Ismailli con varios puertos de montaña. Allí, el colombiano terminó en la cuarta posición, mostrando sus condiciones como escalador y dejando claro que tenía argumentos para luchar por la clasificación general. Esa actuación le permitió acercarse a los líderes y mantenerse firme dentro del Top 10.

Posteriormente, en la tercera fracción, el ruso Gleb Syritsa se quedó con la victoria al sprint, mientras Umba volvió a resistir los cortes y permaneció entre los favoritos. La regularidad ha sido justamente una de las principales fortalezas del corredor colombiano en territorio azerí.

A sus 23 años, Santiago Umba continúa consolidándose como una de las cartas más interesantes del ciclismo colombiano en el exterior. El pedalista nacido en Arcabuco, Boyacá, ha construido una trayectoria prometedora desde sus primeros años en el ciclismo europeo. En 2026 firmó con el equipo Solution Tech-NIPPO-Rali, escuadra con la que ha comenzado a obtener resultados importantes.

Antes de llegar al Tour de Azerbaiyán, el colombiano ya había dado señales de su buen estado de forma. Hace apenas unas semanas terminó tercero en la clasificación general del Istrian Spring Tour 2026, disputado en Croacia, y también consiguió el título del Gran Premio Vorarlberg, uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional hasta el momento.

El corredor colombiano del Solution Tech-NIPPO-Rali se mantiene a 19 segundos del primer lugar de la clasificación general - crédito Tour de Arzebayán

Clasificación General Individual

  1. Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) – 14:49:59
  2. Alexandre Balmer (Solution Tech-NIPPO-Rali) – a 0:04
  3. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) – a 0:08
  4. Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) – a 0:15
  5. Aaron Gate (XDS Astana Team) – a 0:16
  6. Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) – a 0:18
  7. Luca Covili (Bardiani-CSF 7 Saber) – a 0:19
  8. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) – a 0:19
  9. Josh Burnett (Burgos Burpellet BH) – a 0:19
  10. Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali) – a 0:19
  11. Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) – a 0:19
  12. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) – a 0:19
  13. Calum Johnston (Li Ning Star) – a 0:19
  14. Diego Camargo (Team Medellín-EPM) – a 0:19

Los otros colombianos que están en competencia y su posición en la clasificación general:

40)Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) – a 14:13 48)David González (Team Medellín-EPM) – a 14:17 64)Daniel Méndez (Team Medellín-EPM) – a 14:23 68)Walter Vargas (Team Medellín-EPM) – a 14:27

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