El 20 de mayo de 2019, dos días después del anuncio de la sorpresiva fórmula K, Alberto Fernández había dicho a la FM Tiempo de Río Gallegos: "Es un tema que parte a la Argentina en dos y todos los temas que dividen no son buenos. Hay que, tal vez, hablar un poco más, educarnos más. Me parece que no debe ser un delito y que con eso podríamos empezar a trabajar sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización, porque la legalización es un tema que divide a los argentinos".