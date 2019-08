La inteligencia animal no es del mismo orden que la humana. Parece mentira que haya que aclararlo. No es pensamiento: es instinto y memoria refleja. Por muy entrenado que esté un perro guía, no podrá enseñarle lo que sabe a su cría. Sólo el ser humano puede acumular conocimiento y transmitirlo de generación en generación, de año a año, por los siglos de los siglos.