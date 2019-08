El primer niño lo pudieron adoptar recién a los seis años de casados. Era un bebé rubio y de ojos celestes, al que llamaron Donald. Pero cuando quisieron adoptar un segundo niño o niña para que Donny no se criara como hijo único, aparecieron otras dificultades. Ya tenían uno, por lo que no eran prioritarios en las listas de espera. Además, las asistentes sociales tenían la idea, la norma incluso, de que el niño debía encajar estéticamente en la familia. "Tenemos otros pero ustedes no los van a querer. No los quiere nadie", eran las respuestas de las agencias de adopción.