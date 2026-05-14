Sabrina Sabrok confesó sus rituales de amarres de pareja: “A las mujeres les recomiendo la sangre porque es muy poderosa”

La exvedette y estrella porno volvió a generar controversia tras revelar detalles de sus prácticas esotéricas y rituales que realiza de magia negra (Video: Ecos del misterio podcast)

Radicada en México y siempre polémica, Sabrina Sabrok dio una entrevista de Youtube, donde la actriz porno y cantante detalló su vínculo con prácticas esotéricas y relató experiencias personales ligadas al ocultismo. Su testimonio, cargado de anécdotas y consejos sobre rituales y reavivó la polémica en redes sociales.

En una entrevista con el podcast Ecos del misterio, Sabrok abordó recuerdos de su infancia en la que su abuela materna, espiritista, la introdujo de manera indirecta en el mundo de lo paranormal. “Mi abuela materna era espiritista y entonces yo la espiaba en las sesiones que hacía”, evocó la exvedette, quien añadió que su familia fue advertida sobre su supuesta conexión con lo oscuro: “Incluso llegó a decirles a mis padres que yo tenía algo maligno adentro”.

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La actriz para adultos precisó que su interés por el ocultismo floreció tras mudarse a México, al sentirse atraída por la imagen de Santa Muerte. “A mí siempre me gustaron las imágenes de las calaveras... y empecé a averiguar y a meterme de lleno”, narró.

Sabrina Sabrok aseguró que realizó un pacto con el diablo. “Al mes me empezó a ir superbien así que se lo adjudiqué a eso”, aseveró (Instagram)

En un giro que sorprendió al público, Sabrok reveló que fue su estilista, a quien describió como “bruja”, quien le propuso realizar un pacto con el diablo. “Al mes me empezó a ir superbien así que se lo adjudiqué a eso”, aseguró, atribuyendo su éxito posterior a esa intervención.

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A partir de ese momento, la artista comenzó a practicar rituales y amarres, compartiendo detalles sobre métodos para influir en relaciones. “A las mujeres les recomiendo la sangre porque es muy poderosa. Gotitas de la menstruación, mismo de la orina... Insertar cosas de uno en el cuerpo del otro. Y la mejor forma es a través de la comida y la bebida”, aconsejó. Sabrina aconsejó llevó un gotero y conservar prendas o cabellos de la otra persona, así como condones usados en una bolsa, describiéndolo como “superpoderoso para amarrarlo bien”.

En enero de este año, la artista declaró su deseo de ingresar a realities de alto rating como La Casa de los Famosos o La Granja VIP en México, pero sostuvo que los productores evitan convocarla por miedo a que “haga algo muy fuerte”. Sabrok sostuvo: “A mí me encantaría entrar a un reality, pero sé que voy a hacer un desmadre”. Según sus palabras, la industria teme que su personalidad disruptiva rompa el esquema tradicional de estos programas.

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“A las mujeres les recomiendo la sangre porque es muy poderosa. Gotitas de la menstruación, mismo de la orina”, aseguró Sabrok (Instagram)

La exvedette remarcó que su presencia dotaría de mayor espontaneidad y controversia a los formatos actuales, a los que calificó como “muy fresas”. “Para mí está muy aburrido. Yo lo haría más picante… lo haría más divertido”, comentó, y aseguró que si llegara a participar, “gano seguro porque armo un desmadre”.

Sabrok contó realizó audiciones para ambos realities, pero nunca fue seleccionada. “Capaz que les da miedo que yo haga algo muy muy fuerte”, especuló sobre la negativa de los productores, y les dirigió un mensaje tranquilizador: “Tampoco se preocupen tanto”, afirmando que sabe manejarse en televisión sin que la situación se descontrole.

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Sabrina Sabrok dejó Argentina en 2010 y reside entre México y Estados Unidos. Es recordada en el país por haber tenido el récord Guinness de los pechos más grandes del mundo y por el incidente en 2008 donde escupió a Jorge Lafauci durante su breve paso por ShowMatch. A raíz de ese hecho, fue expulsada del ciclo.

Sabrina Sabrok alcanzó el récord Guinness como la mujer con los pechos más grandes del mundo

La ex conejita de Playboy comenzó su carrera como profesora de música y modelo en agencias de Buenos Aires. Su interés por las cirugías plásticas surgió mientras trabajaba en televisión y clubes nocturnos en México, donde pudo costearse numerosas intervenciones, superando las 50 operaciones. Según la artista, llegó a aumentar sus pechos una vez por mes y también se sometió a varias lipoaspiraciones y cirugías en la cara.

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Tras el escándalo televisivo en el programa de Marcelo Tinelli, Sabrok regresó a México, donde continuó su carrera como cantante y, más tarde, debutó en la industria pornográfica. Desde entonces, se encuentra abocada a su carrera como creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.