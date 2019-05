Sobre el final de su exposición aseguró: "Hace no tanto estábamos como están ustedes ahora. Hemos pasado por circunstancias similares a las que aquí están pasando. Para que se den una idea, cuando empecé a desarrollar este proyecto una autoridad política me preguntó si yo consideraba que era necesario una inversión tan grande como la que se iba a hacer. La situación no era tan mala como la del Riachuelo, pero había otros importantes".