"La crisis climática no es un tema del futuro y no se puede resolver sin tratarla como tal. La problemática es transversal y multipartidaria. Y como jóvenes, tenemos la responsabilidad de exigir políticas públicas que busquen un cambio sistémico", dijo Nicole en el escenario frente al Congreso ante una nutrida manifestación de chicos con carteles y pancartas. Ella es para de Jóvenes por el Clima de Argentina que acaban de presentar proyectos ante Diputados y el Senado no sólo para declarar la crisis, sino también para que se pueda poner a 2050 como un horizonte para obtener el 100% de la energía del país a través de las renovables.