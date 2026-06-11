‘The Washington Post’ reveló que Donald Trump habría frenado el encuentro de Gustavo Petro con el alcalde Zohran Mamdani

El encuentro entre Petro y el alcalde neoyorquino habría sido considerado “inaceptable” por sectores del Gobierno estadounidense - crédito Joel González/Presidencia y Al Drago/Reuters

A solo dos meses de que Gustavo Petro salga de la Presidencia de Colombia, se conoció que el Gobierno de Donald Trump movió sus fichas tras bambalinas para frustrar una reunión privada y un evento público que el mandatario colombiano tenía planeados con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, una de las figuras emergentes de la izquierda del país norteamericano.

Según reveló un informe exclusivo de The Washington Post, que estuvo sustentado en altas fuentes diplomáticas que pidieron reserva de su nombre, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en secreto con delegados de Bogotá para advertirles que la reunión de Petro con el alcalde neoyorquino era “inaceptable”.

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Dos de los consultados confirmaron que las autoridades colombianas interpretaron las advertencias norteamericanas de una sola forma: si el presidente seguía adelante con el evento público previsto para esa semana, la administración Trump procedería a su captura de inmediato.

Si el presidente Gustavo Petro se hubiese reunido con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el Gobierno de Donald Trump hubiese procedido a su captura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La trampa legal en el encuentro estaba en el visado de las Naciones Unidas

El trasfondo de esta fuerte restricción tiene su origen en las tensiones políticas que arrastran ambos líderes por temas migratorios y de narcotráfico. Aunque Colombia ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Gustavo Petro no se mueve libremente por el país norteamericano debido a que la Casa Blanca le revocó formalmente su visa en 2025.

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La sanción ocurrió luego de que el mandatario diera un fuerte discurso propalestino frente a la sede de las Naciones Unidas, donde instó directamente a las tropas norteamericanas a desobedecer las órdenes de Trump.

Bajo los convenios internacionales vigentes, Estados Unidos está obligado a garantizar la entrada de cualquier gobernante que acuda a las citas de la ONU en Manhattan, pero el beneficio no se extiende un milímetro más allá de ese perímetro. De hecho, un funcionario del Departamento de Estado justificó el cerco diplomático aplicado al mandatario colombiano basándose en los polémicos antecedentes discursivos del mandatario, de acuerdo con el diario norteamericano.

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Por eso, el encuentro entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estaba previsto para el 12 de junio de 2026, pero finalmente fue cancelado. Además, la actividad, que iba a desarrollarse bajo el título “Dignidad en la Democracia” durante la visita del mandatario colombiano a la Gran Manzana por las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, tampoco se llevó a cabo.

Donald Trump bloqueó una reunión privada que el presidente Gustavo Petro planeaba sostener con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - crédito Joel González/Presidencia y Ricardo Arduengo/Reuters

Analistas en Washington tildaron de “extraordinaria” la restricción

Y es que la dureza de las restricciones impuestas por la Casa Blanca para limitar la agenda de Petro en Nueva York encendió las alarmas de expertos internacionales en Washington. Diversos analistas -consultados por el diario- recalcaron que estas medidas resultan extraordinarias y desproporcionadas para un mandatario elegido democráticamente que está a punto de culminar su período constitucional en Colombia.

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El experto Adam Isacson recordó que, históricamente, Washington toleró discursos y movimientos mucho más amplios en Nueva York de personajes considerados verdaderos parias de la comunidad internacional, al traer a colación los casos del expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad en 2007 o la polémica instalación de una carpa beduina del dictador libio Muamar el Gadafi en una propiedad de Trump en 2009.

“No es un dictador; su mandato termina en dos meses”, afirmó el especialista en Colombia de la Oficina de Washington para América Latina, al referirse a Petro y agregó al diario en mención que “parece que lo están sancionando por el hecho de criticar al Gobierno de Trump”.

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A pesar de que en febrero de 2026 tanto Gustavo Petro como Donald Trump protagonizaron una sorpresiva tregua al reunirse en el Despacho Oval —un encuentro que el mandatario estadounidense calificó en su momento ante los periodistas diciendo: “Es genial. Nos llevamos de maravilla”—las tensiones volvieron a estallar debido a las fuertes críticas del mandatario colombiano.

Petro podía permanecer en la ONU, pero salir de ese perímetro lo exponía a una posible captura por las sanciones del gobierno Trump - crédito Evan Vucci/Reuters

Frente a esto, el diario estadounidense reveló que el funcionario (anónimo) del Departamento de Estado defendió las medidas señalando que Trump había hecho un esfuerzo de buena fe por “encontrar puntos en común” durante su cita en la Casa Blanca, pero que Petro “continúa con este tipo de comportamiento”.

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Tras la llamada de advertencia, desde la capital colombiana se notificó a la alcaldía neoyorquina que el viaje de Petro se acortaría, “lo que excluiría la posibilidad de una conversación”, reveló el diario.

Este veto también reavivó la pelea doméstica de Trump con el alcalde Mamdani, al que atacó con dureza en redes sociales, acusándolo de “destruir Nueva York” con impuestos tras proponer un gravamen a las segundas residencias de lujo; sin embargo, este conflicto se explica en gran parte por las diferencias ideológicas, ya que el mandatario local pertenece a la izquierda, mientras que el presidente se ubica en una posición política opuesta.

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“Tanto el presidente como yo queremos que esta ciudad prospere. Así es como se logra”, había respondido Mamdani en su momento para defender su programa social.